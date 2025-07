Tennis: alle Universiadi Friend e Meri portano a casa gli ori dei tornei di singolare

Si è definitivamente concluso il programma del tennis alle Universiadi 2025. In quel di Essen sono state disputate le finali dei due tornei di singolare, prima quello femminile e poi quello maschile. Il conto totale delle medaglie d’oro, comprendendo anche i doppi di ieri, è netto appannaggio del Giappone, a quota tre.

Nella finale femminile è la slovacca Eszter Meri a portare a casa il successo conclusivo. Lo fa per 6-3 1-6 7-5 nei confronti della russa, che gioca sotto bandiera neutrale, Alevtina Ibragimova. Si tratta di un risultato che implica un ribaltamento pressoché completo di quanto indicato dal ranking WTA, che vede Ibragimova al numero 342 (e 210 in doppio) contro il numero 725 di Meri.

Per quel che riguarda invece la finale maschile, il già vincitore della medaglia d’oro in doppio misto, il giapponese Jay Dylan Hara Friend, si impone anche nel singolare per 6-1 4-6 7-5 del britannico Toby Samuel, numero 889 ATP allo stato attuale delle cose, ma con un passato da numero 404 a fine 2023.

Per quanto riguarda il podio, questo è completato dai semifinalisti: al femminile la belga Jana Otzipka e l’indiana Vaishnavi Adkar, al maschile il britannico James Connel (che, a sorpresa, aveva battuto negli ottavi Coleman Wong di Hong Kong, il logico favorito nonché il più conosciuto e con già importanti trascorsi a livello ATP) e il tedesco Alessio Vasquez. Capitolo italiani: nel femminile Marta Lombardini è uscita agli ottavi contro Otzipka, Virginia Ferrara subito con l’australiana Catherine Aulia. Al maschile, invece, Mariano Tammaro è stato fermato agli ottavi dall’irlandese Ammar Elamin, mentre Fabio De Michele si è arreso al suo secondo incontro con il portoghese Pedro Araujo.