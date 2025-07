Tennis: Alexander Zverev si allenerà con lo zio di Rafael Nadal?

L’erba non è mai stata la sua superficie preferita. Eliminazione, ancora una volta, al primo turno per Alexander Zverev in quel di Wimbledon: ennesima delusione per il tedesco in quel di Londra, sottolineata anche nelle dichiarazioni post partita con Arthur Rinderknech.

C’è bisogno di cambiare qualcosa, di dare una svolta e molto probabilmente questa arriverà dallo staff tecnico. In questi giorni il tedesco si è allenato in Spagna alla Rafael Nadal Accademy.

A seguirlo, come annunciato da Sky Sport Germania, Toni Nadal, lo zio di Rafael e coach dell’iberico per tanti dei trionfi in una carriera veramente inarrivabile.

A guardare le indiscrezioni ci potrebbe essere spazio per una collaborazione tra Sascha e i due Nadal: Toni come coach, Rafa come mentore.