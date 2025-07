Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”

Un dualismo che fa discutere quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Le due finali Slam in successione che hanno visto protagonisti l’italiano e lo spagnolo hanno alimentato il dibattito su chi sia il più forte. Attualmente, il ranking ATP sorride all’azzurro, mentre la Race (classifica di rendimento 2025) vede svettare l’iberico, anche per via della sospensione di tre mesi di Sinner (vicenda “Clostebol”).

A pronunciarsi in merito a questo confronto di stili e di gioco è stato l’olandese Tallon Griekspoor nel corso di ‘The Changeover Podcast‘. “Con Sinner sai cosa aspettarti. Lui sa fare tutto e lo fa bene, è sicuramente il migliore in questo momento. Però non ha le stesse capacità e il gioco a rete di Alcaraz. Non ha nemmeno la palla corta né lo slice di rovescio. Jannik è a un livello altissimo, ma quello che fa lo spagnolo in partita è incredibile“, ha sottolineato l’oranje.

A detta di Griekspoor, la capacità di variare maggiormente il gioco e soprattutto avere più soluzioni è qualcosa che rende Alcaraz superiore: “Carlos è un po’ più incostante, forse perché non riesce a usare le tutte le sue opzioni al momento giusto. Credo però che possa raggiungere un livello più alto rispetto a Sinner perché è più completo“, ha concluso.

Affermazione che possono avere un riscontro su quanto si vede in campo, ma è altrettanto chiaro che l’evoluzione dei due giocatori rappresenta un bel punto di domanda e i miglioramenti di Sinner nell’ultimo anno e mezzo sono sensibili, giustificando anche il primato della classifica mondiale.