Taekwondo, cercasi eredi di Dell’Aquila e Alessio. Finora l’Italia resta dipendente dai suoi due fenomeni

Il nuovo ciclo olimpico è cominciato più o meno sulla falsariga del precedente per il taekwondo italiano, trascinato dai grandi risultati delle sue due punte di diamante Vito Dell’Aquila e Simone Alessio in attesa di capire se qualche seconda linea sarà in grado di alzare l’asticella aumentando di conseguenza le possibili carte da medaglia azzurre verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dell’Aquila è ormai stabilmente ai vertici globali della categoria -58 kg da un lustro abbondante e vanta un palmarès ricchissimo a soli 24 anni, dopo aver conquistato sia il titolo iridato che l’oro a cinque cerchi oltre a due vittorie continentali. Il pugliese è riuscito a cancellare la delusione per il quinto posto (causa infortunio) di Parigi 2024, cominciando bene questa stagione come dimostra il successo di metà maggio al G3 di Sofia.

Italia che si affida anche al talento cristallino di Alessio, classe 2000 proprio come Dell’Aquila, già campione europeo e mondiale nei -80 kg prima di passare ai pesi massimi dopo essere salito sul terzo gradino del podio olimpico a Parigi (da favorito della vigilia). Il salto di categoria non sembra aver creato particolari grattacapi al fenomeno calabrese, che ha macinato sin qui una vittoria dopo l’altra in questa prima parte di stagione trionfando soprattutto alla President’s Cup di Sofia e al Grand Prix Challenge di Charlotte.

Dell’Aquila e Alessio restano dunque i fari del movimento azzurro in vista dell’appuntamento più importante del 2025, i Campionati Mondiali di fine ottobre a Wuxi (in Cina). Il ricambio generazionale è in atto e alcuni giovani in rampa di lancio stanno iniziando ad affacciarsi con maggiore continuità al circuito maggiore tra i senior, ma raggiungere il livello dei migliori al mondo non è un’impresa semplice almeno nell’immediato sia in campo maschile che al femminile.