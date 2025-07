Tadej Pogacar: “Vingegaard non mollerà. Sulle Alpi ci sarà grande battaglia”

Thymen Arensman della INEOS Grenadiers si aggiudica la quattordicesima tappa del Tour de France 2025, la Pau-Luchon-Superbagnères di 182,6 chilometri. Sul traguardo il corridore olandese, al quarto successo della sua carriera da professionista, precede Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG e Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike.

Nel finale di gara, a quattro chilometri dalla conclusione, il fuoriclasse danese prova ad attaccare la maglia gialla che risponde però con puntualità ai tentativi del rivale e finisce per guadagnare addirittura qualche secondo grazie allo scatto con cui, nel finale, mette al sicuro la seconda posizione.

In classifica generale è sempre più solido il primato di Tadej Pogacar. Il capitano della UAE Team Emirates-XRG continua ad essere in testa alla graduatoria con 4’13’’ su Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike e 7’53’’ sul tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe.

Il detentore del titolo iridato analizza così la prova odierna: “Vingegaard sicuramente non mollerà. Avremo una grande battaglia sul Ventoux e nelle altre tappe alpine. Credo sia stato per lui il migliore dei tre giorni sui Pirenei, mi aspettavo che avrebbe potuto attaccare anche prima. Oggi è stata una giornata terribile per le montagne, il dislivello e le condizioni meteo “.