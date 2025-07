Tadej Pogacar: “Sono contento di non avere la Maglia Gialla per non parlare con i giornalisti”

Avrà anche perso la Maglia Gialla, ma Tadej Pogacar continua ad essere in controllo del Tour de France 2025. È apparso quasi un gesto volontario quello di farsi scavalcare da Ben Healy al termine della decima tappa, lasciando all’irlandese il simbolo del primato.

Ad ammetterlo è stato proprio lo sloveno: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma ora c’è il giorno di riposo ed è un bene che io non abbia la Maglia Gialla. Onestamente, sono molto contento di non dover parlare con i giornalisti“.

Il capitano della UAE Team Emirates XRG oggi negli ultimi due chilometri ha deciso di attaccare in prima persona, con il rivale Jonas Vingegaard a ruota: “Erano un po’ fastidiosi con tutti quegli attacchi, così ho deciso di fare un attacco migliore“.

In generale, alla vigilia del primo giorno di riposo: “Naturalmente, non è mai facile perdere la Maglia Gialla. Tuttavia, ieri abbiamo perso João Almeida e Pavel Sivakov si sta ancora riprendendo dalla malattia. L’obiettivo era quello di non farci attaccare dalla Visma e di difenderci dai loro attacchi”.