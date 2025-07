Tadej Pogacar rinuncia alla Vuelta: “Il corpo mi dice di riposare”. Fissate le gare di rientro prima dei Mondiali

Tadej Pogacar non correrà la Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 23 luglio da Torino e terrà impegnato il gruppo per le tre settimane successive. Il fuoriclasse sloveno ha ufficializzato la decisione di non partecipare al Grande Giro in terra iberica, confermando le voci che si erano rincorse negli ultimi giorni dopo il suo trionfo al Tour de France. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle ha deciso di prendersi un periodo di pausa dopo le fatiche profuse in terra transalpina, dove era apparso un po’ sottotono rispetto ai suoi standard nel corso dell’ultima settimana.

Il 26enne resterà fermo per un mese e mezzo, come ha comunicato la UAE Emirates XRG. Tadej Pogacar tornerà in gruppo per disputare le due classiche canadesi facenti parte del calendario World Tour: il GP de Québec (12 settembre) e il GP de Montreal (14 settembre), dove tra l’altro si impose nella passata edizione.

Il balcanico è stato molto chiaro: “Dopo un Tour così impegnativo, abbiamo deciso che era meglio fare una pausa. La Vuelta è ovviamente una corsa che mi piacerebbe molto tornare a disputare. Ho dei ricordi fantastici dal 2019, ma ora il corpo mi dice di riposare. Sono entusiasta di tornare in Canada; le corse sono dure, ma belle, e si adattano bene al mio stile. Mi prefiggo di tornare al meglio per quella parte della stagione e soprattutto per i Campionati del Mondo“.

Per il momento è dunque rinviata la possibilità di realizzare la doppietta Tour-Vuelta dopo aver firmato quella Giro-Tour lo scorso anno e allo stesso tempo è rimandato il progetto di trionfare in Spagna, completando la Tripla Corona. Il mirino è ora puntato sulla prova in linea dei Mondiali, che andrà in scena il 28 settembre a Kigali: sul durissimo tracciato nella capitale del Rwanda cercherà di difendere la maglia arcobaleno, mettendo la ciliegina sulla torta in un’annata agonistica dove, oltre al Tour de France, ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro delle Fiandre, le Strade Bianche, la Freccia Vallone, l’UAE Tour e il Giro del Delfinato.