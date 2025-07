Tadej Pogacar può battere il record di Cavendish al Tour de France? La classifica dei vincitori di tappa di ogni tempo

Tadej Pogacar ha già vinto quattro tappe al Tour de France 2025: due prove di forza a Rouen e sul Mur de Bretagne, un attacco in salita micidiale a 12 km dalla vetta dell’Hautacam per infliggere distacchi abissali agli avversari, una stoccata di classe nella cronoscalata di Peyragudes. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha rafforzato la maglia gialla di leader della classifica generale, dove ora può fare affidamento su un vantaggio di 4’07” nei confronti del danese Jonas Vingegaard.

L’ipoteca sul quarto sigillo alla Grande Boucle è ormai solida per il balcanico, che nel corso della sua giovane carriera ha già dettato legge in 21 tappe in terra transalpina. Il nativo di Klanec potrebbe avere già messo nel mirino il record di successi parziali nel Grande Giro più prestigioso e importante al mondo, attualmente detenuto dal britannico Mark Cavendish con 35 affermazioni ottenute tra il 2008 e il 2024, uno in più di sua maestà Eddy Merckx.

Vero che il primato è lontano ancora 14 successi, ma la giovane età e l’enorme classe dello sloveno potrebbero lasciare pensare a un sorpasso nel prossimo futuro. Un altro record potrebbe interessare Tadej Pogacar: quello del maggior numero di tappe vinte nell’arco della stessa edizione, condiviso dai belgi Merckx (1970, 1974) e Freddy Maertens (1976) e dal francese Charles Péelissier (1930) con otto stoccate.

Il dominatore della scena attuale è a metà strada, ma ha di fronte a sé delle occasioni molto interessanti nei prossimi giorni: domani l’arrivo in salita a Luchon-Superbagnères dopo aver scalato il Tourmalet; martedì l’arrivo sul mitico Mont Ventoux che non vorrà lasciarsi scappare; giovedì l’altro tappone alpino con il Col de la Loze; venerdì altro arrivo in salita a La Plagne. Sono proprio quattro chance, giusto per pareggiare il primato… E se domenica si volesse inventare una magia sullo strappo di Montmartre, posto a sei chilometri dal traguardo sui Campi Elisi a Parigi…

CLASSIFICA VINCITOR DI TAPPE TOUR DE FRANCE

1. Mark Cavendish (Gran Bretagna) 35

2. Eddy Merckx (Belgio) 34

3. Bernard Hinault (Francia) 28

4. André Leducq (Francia) 25

5. André Darrigade (Francia) 22

6. Tadej Pogacar (Slovenia) 21