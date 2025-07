Tadej Pogacar: “Prima settimana: questione di sopravvivenza. Vingegaard il miglior scalatore”

Giornata di vigilia al Tour de France, che scatterà sabato 5 luglio con una frazione riservata ai velocisti. Il grande favorito per la conquista della maglia gialla e per salire sul gradino più alto del podio a Parigi è ancora una volta Tadej Pogacar, fuoriclasse sloveno che ha vinto l’ultima edizione della Grande Boucle e che punta al quarto sigillo in carriera nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo.

Il capitano della UAE Emirates-XRG ha fatto un punto della situazione: “Mi sento bene e sono contento di essere qui. La preparazione è andata bene. Ho molta fiducia e mi sento pronto, anche per le tappe di montagna che saranno particolarmente insidiose“.

Il Campione del Mondo ha parlato anche dei duelli con il danese Jonas Vingegaard, che sarà il suo avversario di riferimento anche in questa edizione: “Abbiamo già vissuto quattro duelli fantastici, con lui c’è una bella rivalità e vedremo chi sarà il migliore quest’anno. Vingegaard è il miglior scalatore che abbiamo visto negli ultimi anni e, a volte, è anche più bravo di me nelle cronometro, ma qualche volta è anche meno bravo di me“.

Tadej Pogacar ha fatto capire di temere molto le insidie della prima settimana in terra transalpina: “Comunque è un onore essere uno dei favoriti al via. La prima settimana sarà subito molto intensa, con diversi finali insidiosi. Questo potrà offrire molte opportunità, ma sarà anche una questione di sopravvivenza“.