Tadej Pogacar: “Emozionato per l’affetto dei tifosi. Uno dei Tour più duri che ho fatto”

Grande festa per Tadej Pogacar sul podio di Parigi. Lo sloveno ha conquistato il suo quarto Tour de France della carriera, anche se oggi non è riuscito a concludere con il successo sui Campi Elisi, beffato sullo strappo finale da un incredibile Wout Van Aert. Alla fine per Pogacar è stata comunque una festa, visto che il capitano della UAE ha dominato il Tour, vincendo con oltre quattro minuti su Vingegaard.

Queste le prime parole dello sloveno sul podio: “E’ stato bellissimo vedere tutto questo affetto da parte dei tifosi, sulle salite e non solo. Presenti anche tanti bambini, tutti che hanno applaudito per ogni corridore. Questo è qualcosa di veramente importante e bellissimo da vedere”.

Continuano i ringraziamenti da parte del capitano della UAE Team Emirates: “Grazie all’organizzazione per quello che hanno saputo creare con questa corsa. Spero che la gente si sia divertita

Sono state tre settimane durissime per Pogacar, in particolare l’ultima settimana: “Si tratta di uno dei Tour più complicati e duri che ho mai concluso. Quindi davvero il massimo rispetto per tutti i corridori che sono riusciti a terminarlo”.

Alla fine Pogacar sorridendo conclude: “Non riesco a trovare altro parole. Forse tornerò”