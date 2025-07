Tadej Pogacar domina anche la cronoscalata al Tour de France. Vingegaard reagisce, affonda Evenepoel

Ancora lui, sempre e solo Tadej Pogacar. Altro giro, altra vittoria per il fuoriclasse sloveno al Tour de France 2025, la terza. Che sia in linea a cronometro cambia poco, in salita c’è solo un nome davanti a tutti. La Maglia Gialla ha fatto ancora una volta il vuoto sui Pirenei: mostruosa la prestazione nella cronoscalata in quel di Peyragudes. Vittoria numero 100 per la UAE Team Emirates – XRG nei grandi giri.

Ventitré minuti netti per completare la scalata di 10,9 chilometri, media di 28.431 km/h, miglior tempo in tutti gli intermedi. Non c’è storia neanche oggi: è lui il dominatore e nessuno riesce a fermarlo. Il vuoto in classifica generale è sempre più netto, la Grande Boucle è nelle sue mani.

Ancora una volta seconda piazza per Jonas Vingegaard. Questa volta lo scarto dalla vetta è minore rispetto a ieri per il danese della Visma | Lease a Bike: la prestazione è eccellente, 36” dalla vetta, ma scarto su tutti gli altri rivali per il podio. A completare la top-3 il nome che non ti aspetti: Primoz Roglic viene fuori nella prova contro il tempo e termina a 1’20” dal connazionale, tornando in piena lotta in chiave generale. Quarto l’altro Red Bull – BORA – hansgrohe Florian Lipowitz.

Prestazione incolore per Remco Evenepoel: il belga della Soudal-QuickStep viene addirittura raggiunto sul finale da Vingegaard (partito due minuti dopo), undicesimo a 2’39” dalla vetta. Bene ancora invece Oscar Onley e Kevin Vauquelin.