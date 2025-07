Tadej Pogacar caduto al Tour de France! Cos’è successo a Tolosa: conseguenze e ritardo in classifica

Colpo di scena sul finire dell’undicesima tappa del Tour de France: Tadej Pogacar è caduto quando mancavano cinque chilometri al traguardo di Tolosa. Il Campione del Mondo si trovava nella pancia del gruppetto dei migliori, attardato di tre minuti e mezzo dai fuggitivi di giornata, quando con la sua ruota anteriore ha colpito la posteriore del norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), il quale ha scartato verso destra in maniera un po’ brusca.

Il fuoriclasse sloveno, grande favorito della vigilia per la conquista della Grande Boucle, è finito a terra e ha strisciato con il fianco sinistro sull’asfalto, andando a sbattere a velocità ridotta contro un muretto, picchiando in maniera non violenta la spalla sinistra. Il capitano della UAE Emirates-XRG si è immediatamente rialzato e a quel punto ha dovuto fare i conti un salto di catena, ha risolto il problema ed è risalito in sella.

Il gruppo si è poi reso protagonista di un bel gesto di fairplay: la EF Education First (la squadra della maglia gialla Ben Healy) e il Team Visma | Lease a Bike (la formazione del danese Jonas Vingegaard, l’avversario principale del balcanico nella corsa verso il trofeo) hanno deciso di non spingere e così il gruppetto dei migliori ha rallentato.

Tadej Pogacar è così rientrato quando mancavano tre chilometri al traguardo, scortato dai suoi compagni di squadra. La sensazione è che non ci siano conseguenze rilevanti per il Campione del Mondo, che domani sarà chiamato a dare il massimo nell’attesissima frazione pirenaica che propone l’Hautacam. Distacchi invariati: Pogacar è secondo in classifica generale a 29” da Healy, con un vantaggio di un minuto sul belga Remco Evenepoel e 1’17” su Vingegaard.