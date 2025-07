Tabellone WTA Montreal 2025: Jasmine Paolini nel quarto di Gauff, al via anche Lucia Bronzetti

Si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del WTA 1000 di Montreal. Come da tradizione, infatti, in Canada funziona così: nell’anno in cui il torneo maschile si gioca a Toronto, quello femminile va in scena nel Quebec, e a parti invertite la rotazione prosegue di anno in anno. Due le azzurre al via, con differenti situazioni di tabellone per forza di cose (e di classifica).

Jasmine Paolini si trova nel primo quarto, con la sua testa di serie numero 7. Per lei un debutto abbastanza soft, contro una qualificata, e poi contro l’USA Ashlyn Krueger, con la quale non ha mai giocato, ma si può dire ci fosse di peggio da quelle parti. Diverso il discorso agli ottavi, con una tra Alexandrova e la mai prevedibile Haddad Maia come prime scelte, mentre il quarto è presidiato da Coco Gauff (ma il suo tabellone è decisamente più tortuoso tra Collins, Veronika Kudermetova o Danilovic e poi varie mine vaganti agli ottavi).

Nome ben differente, invece, per Lucia Bronzetti, attesa da Elizabeth Mandlik. Da un po’ di tempo la figlia di Hana Mandlikova, la grande terza incomoda dell’epoca Navratilova-Evert, sta cercando di trovare un’evoluzione verso l’alto, ma finora questo non le è riuscito. L’obiettivo è guadagnarsi un secondo turno contro Clara Tauson, la danese che finalmente quest’anno, libera da infortuni e altre variabili, è riuscita a emergere di forza.

Diversi i match da segnare con il circoletto rosso di tommasiana memoria (anche se Rino Tommasi lo usava in genere in altri contesti): Andreescu-Krejcikova per andare contro Mirra Andreeva vale il campo centrale senza ombra di dubbio, ma anche Vondrousova-Eala merita senz’altro. Potenziale ultimo match in carriera, peraltro ormai de facto terminata da tempo, per Eugenie Bouchard contro la colombiana Emiliana Arango. Numerosi i forfait della vigilia: Sabalenka, Zheng, Badosa, Bencic i principali.

TABELLONE WTA 1000 MONTREAL 2025

Gauff (USA) [1]-Bye

Collins (USA)-Qualificata

Qualificata-V. Kudermetova

Bye-Danilovic (SRB) [29]

Kenin (USA) [23]-Bye

Birrell (AUS)-Mboko (CAN) [WC]

Uchijima (JPN)-Bouzkova (CZE)

Bye-Shnaider [14]

Alexandrova [12]-Bye

Zhu (CHN) [PR]-Qualificata

Lamens (NED)-P. Kudermetova

Bye-Haddad Maia (BRA) [18]

Krueger (USA) [26]-Bye

Qualificata-Bouzas Maneiro (ESP)

Qualificata-Qualificata

Bye-Paolini (ITA) [7]

M. Andreeva [4]-Bye

Andreescu (CAN) [WC]-Krejcikova (CZE)

Joint (AUS)-Fernandez (CAN)

Bye-Kessler (USA) [28]

Kosytuk (UKR) [24]-Bye

Vondrousova (CZE) [PR]-Eala (PHI)

Dolehide (USA)-Blinkova

Bye-Kasatkina (AUS) [15]

Rybakina (KAZ) [9]-Bye

Qualificata-Baptiste (USA)

Cristian (ROU)-Stakusic (CAN) [WC]

Bye-Noskova (CZE) [20]

Yastremska (UKR) [30]-Bye

Qualificata-Osorio (COL)

Qualificata-Marino (CAN) [WC]

Bye-Navarro (USA) [8]

Anisimova (USA) [5]-Bye

Cirstea (ROU) [PR]-Sun (NZL)

Ruse (ROU)-Raducanu (GBR)

Bye-Stearns (USA) [32]

Mertens (BEL) [19]-Bye

Li (USA)-Kalinskaya

Qualificata-Cross (CAN) [WC]

Bye-Svitolina (UKR) [10]

Samsonova [13]-Bye

Qualificata-Osaka (JPN)

Boulter (GBR)-Zarazua (MEX)

Bye-Ostapenko (LAT) [22]

Linette (POL) [25]-Bye

Tomljanovic (AUS)-Sevastova (LAT) [PR]

Sakkari (GRE)-Branstine (CAN) [WC]

Bye-Pegula (USA) [5]

Keys (USA) [6]-Bye

Maria (GER)-Qualificata

Parks (USA)-McNally (USA) [PR]

Bye-Sramkova (SVK) [31]

Bencic (SUI) [17]-Bye

Bouchard (CAN) [WC]-Arango (COL)

Qualificata-Potapova

Bye-Muchova (CZE) [11]

Tauson (DEN) [16]-Bye

Mandlik (USA) [WC]-Bronzetti (ITA)

Qualificata-Starodubtseva (UKR)

Bye-Frech (POL) [21]

Pavlyuchenkova [27]-Bye

Lys (GER)-Qualificata

Putintseva (KAZ)-Qualificata

Bye-Swiatek (POL) [2]