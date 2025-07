Tabellone Mondiali pallanuoto femminile 2025: gli accoppiamenti dai quarti alla finale. Gli incroci del Setterosa

Si sono conclusi i playoff dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile e si è così delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento a Singapore. Le vincitrici dei quattro raggruppamenti avevano già staccato il biglietto per i quarti di finale previsti sabato 19 luglio e attendevano di conoscere le avversarie, che sono uscite proprio dai crossover tra le seconde e le terze classificate disputati nella giornata odierna.

L’Italia ha regolato la Cina e si è garantita la sfida con l’Ungheria, che aveva detto legge nel gruppo C davanti a Grecia e Giappone. Il Setterosa sarà chiamato a sovvertire il pronostico della vigilia per meritarsi l’approdo alle semifinali, dove incrocerebbe la vincente del confronto tra la Spagna (mattatrice nel gruppo D davanti a Gran Bretagna e Francia) e l’Olanda (capace di regolare la Nuova Zelanda ai playoff dopo aver perso contro gli USA nella fase a gironi).

Nella parta alta del tabellone, invece, l’Australia giustiziera delle azzurre nel gruppo A se la dovrà vedere con la Grecia (a valanga sulla Francia nel crossover) e la vincitrice sarà attesa con buona probabilità dagli USA, ampiamente favorita sul Giappone (che non ha avuto problemi contro la Gran Bretagna) lungo la strada verso la semifinale.

Di seguito il tabellone, il calendario, il programma dettagliato, gli orari dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile dai quarti fino alla finale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia.

TABELLONE MONDIALI PALLANUOTO 2025

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Australia vs Grecia

Quarto di finale 2: USA vs Giappone

Quarto di finale 3: Ungheria vs Italia

Quarto di finale 4: Spagna vs Olanda

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO 2025

Sabato 19 luglio

10.00 Quarto di finale 1: Australia vs Grecia

11.35 Quarto di finale 2: USA vs Giappone

13.10 Quarto di finale 3: Ungheria vs Italia

14.45 Quarto di finale 4: Spagna vs Olanda

Lunedì 21 luglio

11.35 Semifinale 1

15.35 Semifinale 2

Mercoledì 23 luglio

11.35 Finale per il bronzo

15.35 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.