Tabellone Mondiali pallanuoto 2025: gli accoppiamenti dai playoff alla finale. Il Settebello evita le balcaniche

Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile e si è così delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento a Singapore. Le vincitrici dei quattro raggruppamenti hanno staccato direttamente il biglietto per i quarti di finale previsti domenica 20 luglio e attendono di conoscere le avversarie, che usciranno dai playoff tra le seconde e le terze classificate in calendario venerdì 18 luglio.

L’Italia ha prevalso nel gruppo A dopo aver regolato la Serbia ai rigori e se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra Brasile e Grecia. La Spagna ha regolato l’Ungheria nello scontro diretta e tornerà in acqua per fronteggiare verosimilmente il Montenegro, ampiamente favorito contro il Canada. Gli USA hanno dettato legge nel gruppo C e ora proveranno a sorprendere anche la Serbia, che sarà però chiamata allo “spareggio” con il modesto Giappone.

La Croazia ha fatto suo il girone D e dovrebbe dare vita a un avvincente scontro con l’Ungheria, che non dovrebbe avere particolari problemi contro la Romania. L’Italia è finita nella parte alta del tabellone e ha dunque evitato Serbia e Croazia fino all’eventuale atto conclusivo. Il Settebello giocherebbe la semifinale probabilmente contro la Spagna, anche se gli iberici non dovranno sottovalutare il Montenegro.

Dall’altra parte del tabellone sembra tutto apparecchiato per un derby balcanico, ma attenzione agli arrembanti americani e ai magiari che sono sempre in grado di piazzare il colpaccio in questo sport. Di seguito il tabellone, il calendario, il programma dettagliato, gli orari dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile fino alla finale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia.

TABELLONE MONDIALI PALLANUOTO 2025

PLAYOFF

Brasile vs Grecia

Canada vs Montenegro

Serbia vs Giappone

Romania vs Ungheria

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1: Italia vs Vincente Brasile-Grecia

Quarto di finale 2: Spagna vs Vincente Canada-Montenegro

Quarto di finale 3: USA vs Vincente Serbia-Giappone

Quarto di finale 4: Croazia vs Vincente Romania-Ungheria

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO 2025

Venerdì 18 luglio: playoff, programma dettagliato da definire.

Domenica 20 luglio: quarti di finale, programma dettagliato da definire.

Martedì 22 luglio: semifinali, programma dettagliato da definire.

Giovedì 24 luglio: finali, programma dettagliato da definire.

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.