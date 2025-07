Superbike, Toprak Razgatlioglu fa subito il vuoto nella FP1 del GP di Ungheria, 3° Iannone, 5° Bulega

Un impressionante Toprak Razgatlioglu ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025. Sul nuovissimo tracciato del Balaton Park Circuit, infatti, il pilota turco della BMW oltre ad aver confermato il suo ottimo momento di forma, ha rifilato distacchi abissali a tutti i rivali con il solo Sam Lowes capace di mettersi a meno di mezzo secondo di distacco dal leader della classifica generale.

Come detto, quindi, Toprak Razgatlioglu (BMW) ha chiuso al comando la sessione mattutina con il tempo di 1:39.743 (unico sotto il muro dell’1:40) con un margine di 404 millesimi sul britannico Sam Lowes (Ducati), mentre in terza posizione troviamo un brillante Andrea Iannone (Ducati) a 776.

Quarto tempo per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 808 millesimi dalla vetta, quinto per Nicolò Bulega (Ducati) a 825, mentre è sesto Danilo Petrucci (Ducati) a 883. Settima posizione per il britannico Alex Lowes (bimota) a quasi un secondo (+0.993), ottava per lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 1.036, quindi nona per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) a 1.071 con il britannico Ryan Vickers (Ducati) che completa la top10 a 1.145.

Si ferma in 12a posizione Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.389 da Razgatlioglu, subito davanti a Yari Montella (Yamaha) 13° a 1.397 e Axel Bassani (bimota) 14° a 1.575. Non va oltre la 17a posizione Jonathan Rea (Yamaha) a 1.926, mentre è 22° e penultimo Michael Ruben Rinaldi (Yamaha) a 3.331.