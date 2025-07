Superbike, Razgatlioglu vince per dispersione gara-1 in Ungheria e allunga su Bulega

Toprak Razgatlioglu non si ferma più e domina anche gara-1 sul nuovo circuito di Balaton Park in occasione del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come ottavo capitolo del Mondiale Superbike. Il fenomenale turco della BMW ha collezionato così il settimo successo di manche consecutivo dopo le triplette di Misano e Donington, raggiungendo quota 13 vittorie in stagione e 70 in carriera.

Il campione iridato in carica, autore della pole position, ha dimostrato una netta superiorità anche sulla lunga distanza facendo il vuoto sin dai primi giri (nella seconda partenza dopo la bandiera rossa per il maxi-incidente al via che ha coinvolto ben sette piloti) e gestendo agevolmente il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori fino alla bandiera a scacchi.

Razgatlioglu consolida dunque la sua leadership in classifica generale, guadagnando altri 5 punti nel confronto diretto con Nicolò Bulega e allungando a +9 sull’azzurro in attesa di una domenica che potrebbe consentirgli di aumentate ulteriormente il gap. Buona gara-1 in rimonta per l’emiliano del team ufficiale Ducati, costretto a risalire il gruppo dopo una partenza negativa e attestandosi ancora una volta in piazza d’onore alle spalle di Toprak e davanti al compagno di squadra spagnolo Alvaro Bautista.

Italia che occupa in massa i piani alti della graduatoria, con Andrea Locatelli ottimo 4° sulla Yamaha e Danilo Petrucci 5° sulla Ducati del team Barni dovendo ripartire addirittura dalla pit-lane dopo la bandiera rossa iniziale, mentre il suo vicino di box Yari Montella ha chiuso al 7° posto. Completa la top10 Axel Bassani, decimo con la Bimota.

CLASSIFICA GARA-1 GP UNGHERIA SUPERBIKE 2025

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1’39.732 274,8 1’38.357 279,1

2 4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 3.738 3.738 1’39.854 279,1 1’38.969 277,6

3 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 6.002 2.264 1’39.814 279,1 1’39.266 282,0

4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 13.993 7.991 1’40.387 274,1 1’38.843 275,5

5 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 16.174 2.181 1’40.135 276,9 1’39.080 278,4

6 12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 16.590 0.416 1’40.327 272,7 1’39.454 273,4

7 17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 24.048 7.458 1’40.708 276,2 1’39.827 276,9

8 9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 26.675 2.627 1’40.885 274,8 1’39.350 277,6

9 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 29.620 2.945 1’41.058 275,5 1’39.665 273,4

10 20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 30.105 0.485 1’40.803 274,1 1’40.188 274,8

11 19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 33.236 3.131 1’41.202 274,1 1’40.150 279,1

12 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 33.767 0.531 1’40.865 274,1 1’39.509 277,6

13 8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 36.971 3.204 1’40.967 275,5 1’39.308 280,5

14 21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 37.944 0.973 1’41.383 278,4 1’40.361 279,8

15 15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 38.243 0.299 1’41.324 270,0 1’39.671 272,0

16 22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 45.308 7.065 1’41.767 266,7 1’40.751 274,8

17 18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 46.406 1.098 1’41.993 272,0 1’40.114 273,4

18 23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1’05.480 19.074 1’42.678 269,3 1’41.868 270,7

Non classificati

RET 10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 15 5 Laps 1’40.786 271,4 1’39.375 274,8

RET 2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 14 Laps 1’40.224 273,4 1’38.834 275,5

RET 6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 0 1’39.130 272,0

RET 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 0 1’39.781 277,6

RET 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 0 1’39.437 273,4