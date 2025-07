Superbike, Razgatlioglu vince anche la Superpole Race a Donington e va a -1 da Bulega nel Mondiale

Toprak Razgatlioglu conferma la sua netta superiorità a Donington Park e vince in scioltezza anche la Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il fenomenale turco della BMW conquista così l’undicesimo successo dell’anno, raggiungendo quota 68 vittorie in carriera nella massima categoria riservata alle derivate di serie e portandosi in corsia di sorpasso sul ducatista Nicolò Bulega nel campionato.

Toprak, con i 12 punti ottenuti nella gara breve della domenica mattina, ha rosicchiato altri 3 punti all’azzurro portandosi a -1 dalla leadership della generale con la concreta possibilità di superare Bulega nel pomeriggio in gara-2. Razgatlioglu partirà in pole anche nell’ultima manche del weekend ed è il grande favorito per completare la seconda tripletta consecutiva dopo Misano.

Il due volte campione iridato ha fatto il vuoto sin dai primi due giri della Superpole Race, effettuando un’ottima partenza e scappando via con un passo devastante mentre Bulega perdeva del tempo prezioso alle spalle della Yamaha di Jonathan Rea prima di lanciarsi all’inseguimento di Razgatlioglu con pista libera. Podio completato in terza piazza dalla Ducati del britannico Sam Lowes (team Marc VDS), che ha preceduto la Ducati ufficiale del veterano spagnolo Alvaro Bautista.

Italia che piazza in zona punti (e nelle prime tre fila della griglia per gara-2) anche Andrea Locatelli 5° con la Yamaha, Danilo Petrucci 7° e Andrea Iannone 9° con Ducati. Nelle retrovie Axel Bassani 14°, Yari Montella 15° e Michael Ruben Rinaldi 17°.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2025

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1’25.666 276,9 1’24.827 276,2

2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.804 2.804 1’25.780 280,5 1’24.946 274,8

3 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.874 1.070 1’26.036 278,4 1’25.347 276,2

4 9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.420 0.546 1’26.224 283,5 1’25.588 276,9

5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.943 2.523 1’26.163 275,5 1’25.532 274,1

6 3 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 7.387 0.444 1’26.127 275,5 1’25.255 273,4

7 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 8.699 1.312 1’26.457 279,1 1’25.574 272,7

8 11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 9.141 0.442 1’26.407 282,7 1’25.785 276,2

9 13 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 9.546 0.405 1’26.431 279,1 1’25.914 277,6

10 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 10.041 0.495 1’26.389 276,2 1’25.626 274,8

11 6 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 12.656 2.615 1’26.517 278,4 1’25.533 277,6

12 15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.375 0.719 1’26.849 275,5 1’25.953 274,1

13 18 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.990 0.615 1’27.013 273,4 1’26.174 272,7

14 17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 15.038 1.048 1’26.937 275,5 1’26.137 272,7

15 7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.029 1.991 1’26.627 279,1 1’25.562 277,6

16 21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 18.348 1.319 1’27.200 272,7 1’26.836 271,4

17 P 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.148 3.800 1’27.135 274,1 1’26.730 271,4

18 19 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 10 22.487 0.339 1’27.509 272,7 1’26.248 272,7

19 22 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 26.167 3.680 1’27.980 273,4 1’26.908 269,3

20 23 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 30.614 4.447 1’28.150 269,3 1’28.438 268,0

Non classificati

RET 16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 8 2 Laps 1’26.684 277,6 1’25.985 274,1

RET 12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 7 3 Laps 1’26.909 274,8 1’25.861 274,1

RET 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1 9 Laps 270,7 1’25.922 276,2