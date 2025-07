Superbike, Razgatlioglu domina la Superpole al Balaton Park. Bulega in seconda fila

Toprak Razgatlioglu rispetta il pronostico. Il centauro turco si è infatti imposto nella Superpole del GP d’Ungheria, quinto atto del Mondiale 2025 di Superbike in fase di svolgimento questo fine settimana presso il sempre più discusso Balaton Park.

Una sessione non facile quella andata in scena sul circuito magiaro, viziata da una bandiera rossa a due minuti e quarantacinque dal termine del turno scaturita da una caduta rovinosa in curva 5 di Esteve Rabat. Quanto successo ha creato una sorta di Superpole all’interno della stessa Superpole, con i centauri in gara che hanno avuto a disposizione soltanto un giro per poter centrare il proprio tempo.

Il più lesto in tal senso è stato il talento in sella alla BMW che ha fermato il cronometro a 1’38.357 precedendo la ELF Marc VDS Racing Team di Sam Lowes, secondo con uno scarto di 0.477 davanti ad un ottimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), terzo con un gap di +0.486. Seconda fila invece per Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati), il quale non è andato oltre la quarta piazza raccogliendo un distacco di 0.612. Seguono quindi Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), quinto a +0.723, e Iker Lecuona (Honda HRC), sesto a +0.773.

Sarà terza fila invece per Alvaro Bautista (Aruba.it Racing Team), settimo con +0909. A fianco lui Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), ottavo a +0.961, e Xavi Vierge (Honda HRC), nono a +0.993. Da segnalare poi la diciassettesima piazza di Yari Montella (Barni Spark Racing Team), con +1.460, la ventesima di Axel Bassani (bigotta by Kawasaki Racing Team) con +1.831 e la ventiduesima di Micheal Rinaldi (Yamaha Motoxracing World SBK Team) con +2.394. Gara-1 si correrà alle 14:00.