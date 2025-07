Superbike, Nicolò Bulega: “Sono partito male e gara-2 si è complicata”

Niente da fare per Nicolò Bulega. Il pilota emiliano della Ducati non è riuscito a porre un freno all’incedere vincente del turco Toprak Razgatlioglu nel round britannico del Mondiale 2025 di Superbike a Donington. Sul celebre circuito del Regno Unito, il pilota della BMW si è imposto anche in gara-2, chiudendo il cerchio di questo week end estremamente positivo per lui.

Un successo frutto anche di una partenza non positiva di Bulega che, attardato nelle prime tornate, non è più stato in grado di recuperare il terreno perduto, non potendo fare altro che riconoscere la superiorità del suo avversario per il risultato ottenuto.

“La prima parte di questa gara-2 è stata difficile per me. Sono partito male e ho perso troppo tempo all’inizio. Provare poi a recuperare Toprak si è rivelato impossibile“, le prime parole del centauro italiano della Ducati. “Ho scelto una gomma morbida al posteriore e questa si è un po’ logorata sul finale, per questo motivo ho dovuto gestire il rientro di Bautista dietro di me. Il passo non era male, tutto sommato, ma come ho detto lo start negativo è stato decisivo. Comunque questa posizione va bene“, ha concluso.

Un risultato che, però, ha permesso a Razgatlioglu di effettuare il sorpasso ai danni del pilota nostrano in vetta alla classifica mondiale. Il turco guida le fila con 345 punti, quattro in più del ducatista. Tra due settimane si gareggerà in Ungheria e allora vedremo se l’alfiere di Borgo Panigale saprà riprendersi la leadership.