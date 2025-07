Superbike, GP Gran Bretagna 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 luglio

Siamo ufficialmente pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale superbike 2025. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Donington Park, per una tappa che regala sempre emozioni e colpi di scena, con il meteo che spesso sa mettere lo zampino nel corso della tre-giorni di gare.

Arriviamo all’appuntamento di Donington con la classifica generale che vede al comando ancora Nicolò Bulega con 292 punti contro i 283 di Toprak Razgatlioglu che, dopo la tripletta di Misano, si è quindi portato a sole 9 lunghezze di distacco dall’emiliano. Terza posizione per Danilo Petrucci con 179 punti, quarta per Alvaro Bautista con 172, mentre è quinto con 157 Andrea Locatelli.

Ci troviamo nella fase clou del campionato. Dopo aver superato la boa di metà stagione con la tappa di Misano, ora ci tuffiamo nella seconda parte del calendario e, dopo la tappa britannica, si tornerà in scena a fine mese per quella ungherese, prima della consueta lunga pausa estiva che si concluderà ad inizio settembre con il fine settimana del Gran Premio di Francia sul tracciato di Magny-Cours.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del GP di Gran Bretagna si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà le fasi più importanti della tappa, e Sky Sport 1 (201) che, in base alla programmazione, potrà proporrà qualifiche o gare. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre manche. In diretta o differita sarà deciso in base alla programmazione. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di qualifiche e tre manche.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025 SBK (orari italiani)

Venerdì 11 luglio

Ore 11.20-12.05 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

Sabato 12 luglio

Ore 10.00-10.20 Prove libere 3

Ore 12.00-12.15 Superpole

Ore 16.00 Gara-1

Domenica 13 luglio

Ore 10.00-10.10 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race

Ore 15.00 Gara-2