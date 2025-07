Superbike: Bulega svetta nella FP2 a Donington. Quarto Razgatlioglu

Buone indicazioni da Nicolò Bulega. Dopo la bella prestazione vista questa mattina il pilota italiano ha segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP della Gran Bretagna, quinta tappa del Mondiale 2025 di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito di Donington.

Ottima la performance del ducatista italiano che, nella fattispecie, ha fermato il cronometro a 1:26.342, precedendo di +0.181 il connazionale Danilo Petrucci, secondo davanti a Sam Loews, terzo con un ritardo +0.249.

Ai piedi della top tre invece Toprak Razgatliolgu, il quale si è dovuto accontentare di +0.279 arginando lo statunitense Garrett Gerloff, quinto a +0.282, oltre che il trittico di centauri di casa formato da Alex Lowes (+0.426), Scott Redding (+0.483) e Ryan Vickers, ottavo a +0.560. Nono posto invece per la Yamaha di Andrea Locatelli con +0.561.

Fuori dalla top 10 poi Alvaro Bautista, undicesimo a +0.597 arginando gli italiani Andrea Iannone e Yari Montella, undicesimo e dodicesimo rispettivamente a +0.636 +0.703. Da citare infine anche Axel Bassani, sedicesimo a +0.759, e Michael Ruben Rinaldi, ventiduesimo a +1.511. Domani, sabato 12 luglio, si svolgeranno la Superpole e gara-1.