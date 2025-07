Sudafrica-Italia oggi, Test Match rugby 2025: orario, formazioni, canale tv. Prevista la diretta in chiaro?

Oggi, sabato 5 luglio, alle ore 17.10, al Loftus Versfeld di Pretoria l’Italia giocherà il secondo e penultimo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 di rugby: gli azzurri, reduci dal successo in Namibia, affronteranno i padroni di casa del Sudafrica.

Gonzalo Quesada, CT dell’Italia, propone 7 cambi rispetto alla formazione titolare in Namibia: trequarti composta da Trulla ad estremo e Lynagh e Gesi alle ali, con i centri Menoncello e Zanon ed i mediani Da Re e Fusco, mentre tra gli avanti ci saranno in terza linea Lorenzo Cannone con Zuliani ed Izekor, in seconda Zambonin con capitan Niccolò Cannone, ed in prima Di Bartolomeo con Fischetti e Ferrari.

Per il secondo Test Match del Tour Estivo Africa 2025 di rugby non ci sarà diretta tv in chiaro: l’incontro tra Sudafrica ed Italia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO TEST MATCH RUGBY 2025

Sabato 5 luglio – Loftus Versfeld di Pretoria

17.10 Sudafrica-Italia – Diretta tv su Sky Sport Max. Non ci sarà diretta tv in chiaro.

PROGRAMMA TEST MATCH RUGBY 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max. Non ci sarà diretta tv in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI SUDAFRICA-ITALIA

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Cheslin Kolbe, 13 Jesse Kriel (C), 12 Damian de Allende, 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Handre Pollard, 9 Morne van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Vincent Tshituka, 6 Marco van Staden, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche. A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Kwagga Smith, 22 Faf de Klerk, 23 Willie le Roux.

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Alessandro Izekor, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone (C), 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Matteo Canali, 20 Ross Vintcent, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Giulio Bertaccini.