Su che canale vedere Sinner-Alcaraz in tv oggi senza pagare, Wimbledon 2025: orario d’inizio della finale

Ancora poche ore di attesa prima della finale dei sogni tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025, in programma sul Centre Court dell’All England Club alle ore 17.00 italiane (le 16.00 locali). I due giocatori più forti al mondo sono pronti a vivere un nuovo capitolo della loro rivalità, dopo il memorabile ultimo atto del Roland Garros vinto dallo spagnolo in 5 ore e 29 minuti.

L’azzurro, numero uno del ranking mondiale, ha già ottenuto il suo miglior risultato di sempre ai Championships e punta al quarto titolo Slam della carriera (sarebbe il primo lontano dal cemento), mentre il murciano è ad un passo da una clamorosa tripletta a Londra (dopo aver vinto le ultime due edizioni) e ambisce al sesto trionfo complessivo in un Major.

Nel suo cammino verso la finale odierna, Sinner ha concesso solamente 2 set a Grigor Dimitrov negli ottavi di finale (usufruendo poi del ritiro del bulgaro per infortunio) e aggiudicandosi tutti gli altri incontri per 3-0 tra cui la semifinale di venerdì con Novak Djokovic. Più impervio invece il percorso di Alcaraz, trascinato al quinto già al primo turno da Fabio Fognini per poi cedere un set anche ad altri tre avversari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Alcaraz, finale maschile di Wimbledon 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv gratis e in chiaro su TV8; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213); in diretta streaming su tv8.it, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ALCARAZ, FINALE WIMBLEDON 2025

Domenica 13 luglio

Ore 17.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ, FINALE WIMBLEDON: DOVE VEDERLA IN TV E STREEAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.