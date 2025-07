Su che canale vedere in tv Sinner-Nardi oggi, Wimbledon 2025: orario preciso, campo, streaming

Jannik Sinner si appresta a fare il suo esordio a Wimbledon 2025, trovando oggi al primo turno sul Court 1 il connazionale Luca Nardi. Sarà dunque un derby azzurro ad aprire il percorso del numero uno al mondo sull’erba londinese dell’All England Club in questa nuova edizione dei Championships, con l’obiettivo di conquistare il quarto Slam in carriera (il primo lontano dal cemento).

Sinner non arriva a Church Road nel migliore dei modi, dopo la rocambolesca sconfitta in finale al Roland Garros con Carlos Alcaraz e l’eliminazione agli ottavi sui prati di Halle contro Alexander Bublik, oltre all’improvvisa separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio proprio alla vigilia del Major inglese.

L’altoatesino resta comunque il co-favorito per la vittoria finale del torneo e dovrà sfruttare le partite della prima settimana per spendere poche energie e ritrovare nel frattempo il suo miglior tennis. Sorteggio da incubo invece per Nardi, che rischia a questo punto di chiudere questa parte di stagione senza una singola vittoria su erba dopo la sua sconfitta nelle qualificazioni a Eastbourne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Nardi, valevole come primo turno di Wimbledon. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-NARDI WIMBLEDON 2025

Martedì 1 luglio

Court 1 – Inizio alle ore 14.00

Jannik Sinner vs Luca Nardi

PROGRAMMA SINNER-NARDI WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 251.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.