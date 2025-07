Sport in tv oggi (venerdì 4 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 4 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati su Wimbledon, sugli incontri validi per il terzo turno del singolare maschile (parte bassa del tabellone) e del singolare femminile (parte alta del tabellone). In casa Italia Mattia Bellucci e Luciano Darderi cercheranno di dare un seguito al loro percorso, dopo aver stupito assai fino a questo momento. Attenzioni le meriteranno anche Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile e sempre Errani con Andrea Vavassori nel doppio misto.

In primo piano poi l’inizio del week end del 12° appuntamento del Mondiale di F1 al Silverstone (Gran Bretagna), dove la Ferrari cercherà di essere protagonista. Da seguire anche gli Europei giovanili di nuoto, gli Europei di calcio femminile e i Mondiali U20 di rugby con l’impegno dell’Italia contro l’Irlanda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 4 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 4 luglio

08.00 Canoa velocità, Europei U23/Junior 2025: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Canoe Europe.

09.30 Nuoto, Europei giovanili 2025: quarta giornata (batterie) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

10.30 Lotta, Europei U20 2025: quinta giornata (qualificazione) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: terzo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Bellucci vs Norrie 2° match e inizio programma dalle 14.00 italiane; Darderi vs Thompson 4° match e inizio programma dalle 12.00 italiane)

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: terzo turno singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Chan/Krejcikova 3° match e inizio programma alle 12.00 italiane)

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: primo turno doppio misto – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Errani/Vavassori vs Cash/Watson 4° match e inizio programma dalle 12.00 italiane)

13.30 F1, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.45 Golf, John Deere Classic: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 F1, GP Gran Bretagna 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tuffi, Meeting di Bolzano: prima giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

17.15 Lotta, Europei U20 2025: quinta giornata (semifinali) – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Nuoto, Europei giovanili 2025: quarta giornata (semifinali e finali) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

18.00 Calcio femminile, Europei 2025: Danimarca vs Svezia – Diretta streaming su UEFA Tv.

19.30 Lotta, Europei U20 2025: quinta giornata (finali) – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Rugby, Mondiali U20 2025: Italia vs Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay Sport1.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Germania vs Polonia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Fluminense vs Al Hilal – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.