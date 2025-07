Sport in tv oggi (mercoledì 2 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 2 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Wimbledon, dove va in scena il secondo turno con diversi italiani impegnati sull’erba londinese. In Svizzera incominciano gli Europei di calcio femminile con Islanda-Finlandia e Svizzera-Norvegia, da seguire anche gli Europei Under 20 di lotta e le competizioni internazionali giovanili di volley.

Spazio anche agli Europei juniores di nuoto, senza dimenticarsi del Canada Open di badminton e del Mondiale per Club di calcio con Borussia Dortmund-Monterrey nella notte. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 2 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 2 luglio

03.00 CALCIO (Mondiale per Club, ottavi di finale) – Borussia Dortmund-Monterrey (diretta streaming su DAZN)

09.30 NUOTO – Europei juniores, batterie (diretta streaming su European Aquatics Tv)

10.30 LOTTA – Europei Under 20 (diretta streaming su UWW+)

12.00 TENNIS – Wimbledon, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256; diretta streaming su Sky Go, NOW). Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen (primo turno, ore 12.00), Paolini-Rakhimova (terzo match dalle ore 12.00), Bellucci-Lehecka (terzo match dalle ore 12.00), Darderi-Fery (quarto match dalle ore 12.00)

16.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open (diretta streaming su BWF Tv)

18.00 NUOTO – Europei juniores, finali (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Islanda-Finlandia (diretta streaming su UEFA Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei U16) – Italia-Lituania (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Svizzera-Norvegia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.15 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali U19) – Italia-Cile (diretta streaming su VBTV)

