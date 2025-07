Sport in tv oggi (martedì 22 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 22 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali delle discipline acquatiche a Singapore. Il nuoto artistico a tenere banco, con la squadra italiana che vorrà mettersi in evidenza, dopo lo splendido bronzo di Filippo Pelati ieri nel solo libero maschile. In primo piano poi il tennis coi tanti tornei distribuiti negli USA e in Europa. In particolare, a Washington ci sarà l’esordio di Lorenzo Musetti, mentre a Umago (Croazia) Francesco Passaro sarà impegnato negli ottavi di finale.

Allargando gli orizzonti, da seguire la sedicesima tappa del Tour de France. I corridori saranno costretti ad affrontare il terribile Mont Ventoux e in serata ci sarà l’attesa semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile tra l’Italia e l’Inghilterra, in palio l’accesso all’atto conclusivo. Da non dimenticare, la sesta giornata delle Universiadi e il primo giorno dei Mondiali di scherma. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 22 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 22 luglio

03.00 Pallanuoto, Mondiali 2025: Brasile vs Canada – Diretta streaming su Eurovision Sport.

04.00 Nuoto artistico, Mondiali 2025: finale soli libero femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

04.35 Pallanuoto, Mondiali 2025: Giappone vs Romania – Diretta streaming su Eurovision Sport.

07.00 Scherma, Mondiali 2025: fase a gironi ed eliminazione diretta fino ai 64 fioretto maschile individuale – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Multisport, Universiadi: sesta giornata – Diretta tv dalle 17.30 su Eurosport1 HD; in streaming su FISU.tv, dalle 14.25 su Discovery+ e dalle 17.30 DAZN.

09.00 Scherma, Mondiali 2025: fase a gironi ed eliminazione diretta fino ai 64 spada femminile individuale – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Pallanuoto, Mondiali 2025: Italia vs Montenegro – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

11.00 Tennis, WTA Praga 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.30 Tennis, ATP Kitzbuehel 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.35 Pallanuoto, Mondiali 2025: Grecia vs Spagna – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.32 Nuoto artistico, Mondiali 2025: finale tecnico a squadre – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), dalle 12.45 su RaiSport HD; in streaming RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.40 Ciclismo, Tour de France 2025: sedicesima tappa – Diretta tv dalle 11.55 su Eurosport1 HD, dalle 14.00 su Rai 2 HD; in streaming dalle 11.55 su Discovery+ e DAZN; dalle 14.00 su RaiPlay.

14.00 Pallanuoto, Mondiali 2025: USA vs Croazia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

15.35 Pallanuoto, Mondiali 2025: Serbia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming RaiPlay, SkyGo e su NOW.

16.30 Tennis, ATP Umago 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Passaro vs Ugo Carabelli 1° match e inizio programma alle 16.30)

17.00 Tennis, ATP Washington 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Uno (201) dalle 01.00 alle 04.00 italiane; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Norrie 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Washington 2025: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Uno (201) dalle 01.00 alle 04.00 italiane; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Italia vs Inghilterra – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

