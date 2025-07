Sport in tv oggi (martedì 1° luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 1° luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Wimbledon, col secondo giorno di incontri. Assisteremo all’esordio di Jannik Sinner sull’erba dell’All England Club. Sul campo-1, il n.1 del mondo affronterà Luca Nardi in un derby tricolore in cui il pusterese è nettamente favorito.

A seguire ci saranno gli impegni di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, mentre Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri concluderanno la loro partita interrotta ieri per il coprifuoco previsto a Londra. Sul versante femminile, ci saranno gli esordi di Elisabetta Cocciaretto e di Lucia Bronzetti. Questo e molto altro da seguire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 1° luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 1° luglio

09.30 Nuoto, Europei giovanili 2025: prima giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

10.30 Lotta, Europei U20 2025: seconda giornata (qualificazione) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Sonego vs Faria 1° match e inizio match dalle 12.00; Arnaldi vs van de Zandschulp 2° match prosecuzione e inizio programma dalle 12.00; Musetti vs Basilashvili 2° match e inizio programma dalle 12.00; Zeppieri vs Mochizuki 2° match prosecuzione, inizio programma dalle 12.00; Sinner vs Nardi 1° match e inizio programma dalle 14.00; Cobolli vs Zhukayev 3° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Pegula 1° match e inizio programma alle 12.00; Bronzetti vs Teichmann 2° match e inizio programma alle 12.00)

17.15 Lotta, Europei U20 2025: seconda giornata (semifinali) – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Nuoto, Europei giovanili 2025: prima giornata (sessione serale) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

19.30 Lotta, Europei U20 2025: seconda giornata (finali) – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Juventus vs Real Madrid – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.

