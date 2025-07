Sport in tv oggi (giovedì 3 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 3 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con il torneo di Wimbledon, il calcio femminile con gli Europei, il nuoto con gli Europei junior, la lotta con gli Europei Under 20, e tanto altro ancora.

Per il torneo di Wimbledon si completeranno il secondo turno dei main draw di singolare ed il primo dei tabelloni di doppio (maschile e femminile): in programma ben 74 incontri (dei quali 4 interrotti ieri e 6 rinviati ancora prima dell’inizio), che vedranno protagonisti nel complesso nove azzurri.

Nel singolare maschile scenderanno in campo il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, Luciano Darderi, il numero 22, Flavio Cobolli, e Lorenzo Sonego, mentre per quanto concerne il tabellone di singolare femminile saranno protagoniste Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Nel doppio maschile giocheranno Mattia Bellucci, in coppia con il magiaro Fabian Marozsan, Flavio Cobolli, assieme al kazako Alexander Bublik, e Luciano Darderi, con l’ecuadoregno Diego Hidalgo, infine nel doppio femminile saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 3, e Lucia Bronzetti, in coppia con la statunitense Ann Li.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 3 luglio

07.30 Canoa velocità, Europei J/U23 Pitesti: 1a giornata, sessione mattutina – YouTube Canoe Europe

10.30 Lotta, Europei Under 20 Caorle: 4a giornata, eliminatorie e ripescaggi – diretta streaming su uww.org

09.30 Nuoto, Europei junior: 3a giornata, batterie – euroaquaticstv.com

12.00 Tennis, Wimbledon: 2° turno singolare e 1° turno doppio (3° match dalle ore 14:30 Sinner-Vukic, 1° match dalle ore 14.00 Bronzetti-Andreeva, 2° match dalle ore 12.00 (Non prima delle ore 13:30) Darderi-Fery (riprende da 6-4 6-3), 1° match dalle ore 12.00 Cobolli-Pinnington Jones, 4° match dalle ore 12.00 Cobolli/Bublik-Harris/Willis, 4° match dalle ore 12.00 Darderi/Hidalgo-Romios/Seggerman, 3° match dalle ore 12.00 Errani/Paolini-Bucsa/Kato, 4° match dalle ore 12.00 Bronzetti/Li-Gadecki/Krawczyk, 4° match dalle ore 12.00 Bellucci/Marozsan-Monday/Stevenson, 2° match dalle ore 12.00 Cocciaretto-Volynets, 5° match dalle ore 12.00 Sonego-Basilashvili) – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256), Sky Go, NOW

14.00 Canoa velocità, Europei J/U23 Pitesti: 1a giornata, sessione pomeridiana – YouTube Canoe Europe

16.45 Lotta, Europei Under 20 Caorle: 4a giornata, semifinali e finali – diretta streaming su uww.org

17.00 Equitazione, Global Champions League Monaco: 1a competizione – dalle 17.50 discovery+

18.00 Calcio femminile, Europei: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play

18.00 Nuoto, Europei junior: 3a giornata, semifinali e finali – euroaquaticstv.com

20.30 Equitazione, Global Champions League Monaco: 2a competizione – discovery+

21.00 Calcio femminile, Europei: Spagna-Portogallo – uefa.tv