Sorteggio ATP Toronto 2025: orario, programma, teste di serie, italiani in tabellone

Sarà Toronto la prossima tappa del circuito dei Masters 1000 in quota ATP. Il torneo canadese, come di consueto, alterna le sue due città e così, se a livello ATP si torna in Ontario, tocca a Montreal ospitare la WTA. L’allungamento del torneo, però, ha già posto vari interrogativi.

Con uno spazio tra Wimbledon e Toronto diventato di due settimane, dalle tre o addirittura dal mese del tempo precedente, sono fioccati i forfait (finora noti, tra quelli di spicco, Sinner, Alcaraz, Djokovic e Draper, con il londinese che salta anche Cincinnati). Sebbene vada detto che anche in passato la collocazione di Toronto/Montreal non fosse fortunatissima, è pur vero che si tratta di un cumulo di rinunce non frequente. Notevole l’occasione per diversi altri protagonisti, tra cui anche Lorenzo Musetti.

Il sorteggio del Masters 1000 di Toronto è destinato a tenersi venerdì 25 luglio alle ore 18:00. Non è ancora stata resa nota la modalità in cui l’evento potrà essere seguito, qualora i social del torneo decidessero di rendere disponibile la trasmissione diretta via streaming.

CALENDARIO SORTEGGIO MASTERS 1000 TORONTO

Venerdì 25 luglio

Ore 18:00 – Sorteggio

TESTE DI SERIE

Elenco aggiornato alla mattina del 22 luglio

1 Alexander Zverev (GER)

2 Taylor Fritz (USA)

3 Lorenzo Musetti (ITA)

4 Ben Shelton (USA)

5 Holger Rune (DEN)

6 Andrey Rublev

7 Frances Tiafoe (USA)

8 Casper Ruud (NOR)

9 Alex de Minaur (AUS)

10 Daniil Medvedev

11 Tommy Paul (USA)

12 Karen Khachanov

13 Jakub Mensik (CZE)

14 Flavio Cobolli (ITA)

15 Francisco Cerundolo (ARG)

16 Grigor Dimitrov (BUL)

17 Arthur Fils (FRA)

18 Tomas Machac (CZE)

19 Ugo Humbert (FRA)

20 Alexei Popyrin (AUS)

21 Jiri Lehecka (CZE)

22 Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

23 Felix Auger-Aliassime (CAN)

24 Denis Shapovalov (CAN)

25 Stefanos Tsitsipas (GRE)

26 Alexander Bublik (KAZ)

27 Tallon Griekspoor (NED)

28 Brandon Nakashima (USA)

29 Alex Michelsen (USA)

30 Gabriel Diallo (CAN)

31 Lorenzo Sonego (ITA)

32 Alexandre Muller (FRA)

Gli altri italiani in tabellone: Matteo Berrettini (fuori di 3 dalle teste di serie), Matteo Arnaldi (fuori di 5 dalle teste di serie), Luciano Darderi (fuori di 7 dalle teste di serie), Mattia Bellucci. Nelle qualificazioni: Luca Nardi. In doppio: Simone Bolelli/Andrea Vvassori, Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli/Alejandro Davidovich Fokina (ESP).

PROGRAMMA SORTEGGIO TORONTO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: ad ora non comunicata.