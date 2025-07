Sorpresa Jannik Sinner: forfait per il Masters 1000 di Toronto. Posticipato il rientro

Jannik Sinner ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Toronto, che andrà in scena sul cemento della località canadese dal 27 luglio al 7 agosto. Il numero 1 del mondo si è cancellato dalla entry list del torneo in cui sarebbe dovuto tornare in campo dopo il trionfo di Wimbledon, prolungando così il periodo di riposo in seguito all’apoteosi di domenica scorsa sull’erba londinese. Il nostro portacolori è attualmente in vacanza e sulla rinuncia potrebbe avere inciso anche il problema al gomito riscontrato sui sacri prati.

Il fuoriclasse altoatesino ha evidentemente preferito prendersi più tempo del previsto per rifiatare e per affinare la preparazione in vista degli US Open, ultimo Slam della stagione (24 agosto-7 settembre sul cemento di Flushing Meadows) che sarà preceduto dal Masters 1000 di Cincinnati (7-18 agosto) a cui il tennista italiano risulta regolarmente iscritto.

Questo forfait ha chiaramente anche delle ripercussioni sul ranking ATP: Jannik Sinner rinuncerà ai 200 punti conquistati dodici mesi fa (venne sconfitto dal russo Andrey Rublev ai quarti di finale) e non potrà incrementare il proprio bottino, visto che avrebbe portato a casa 400 punti con la semifinale, 650 con l’atto conclusivo e 1.000 con la vittoria. Ne potrà beneficiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, che potrà avvicinarsi in maniera minacciosa e puntare seriamente al sorpasso nella classifica mondiale nei prossimi mesi.

L’azzurro sarà infatti atteso da delle cambiali micidiali dopo l’appuntamento in Canada: vittoria a Cincinnati (1.000 punti), vittoria agli US Open (2.000 punti), finale all’ATP 500 di Pechino (330 punti) e successo al Masters 1000 di Shanghai (1.000 punti). Hanno rinunciato anche il britannico Jack Draper e il serbo Novak Djokovic, lasciando così spazio nel tabellone di Toronto a Carballes Baena, Ofner e Safiullin.