Sorpresa a Wimbledon: eliminato Tommy Paul. Cambia lo scenario per Sinner in ottica ottavi

Nel secondo turno di Wimbledon 2025 è stato eliminato il numero 13 del seeding e del mondo, lo statunitense Tommy Paul, sconfitto dall’austriaco Sebastian Ofner, vittorioso con il punteggio di 1-6 7-5 6-4 7-5 dopo 2 ore e 54 minuti di gioco.

L’austriaco ai sedicesimi, dunque, affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19, vittorioso contro il transalpino Corentin Moutet con lo score di 7-5 4-6 7-5 7-5 dopo 3 ore e 40 minuti di gioco: il vincente di questa sfida sarà l’avversario potenziale di Jannik Sinner negli ottavi di finale.

L’azzurro, al momento in campo contro l’australiano Aleksandar Vukic, in caso di successo dovrà prima affrontare nei sedicesimi, però, lo spagnolo Pedro Martinez, che quest’oggi ha battuto l’argentino Mariano Navone con lo score di 7-5 7-5 7-6 (6) in tre ore e diciotto minuti.