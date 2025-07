Sonego passeggia all’esordio contro Faria ed è al secondo turno di Wimbledon

Buona la prima per Lorenzo Sonego, che si qualifica per il secondo turno di Wimbledon 2025. Un esordio davvero agevole per il piemontese, che supera nettamente in tre set il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in un’ora e quarantatré minuti di gioco. Nel prossimo turno potrebbe esserci un derby azzurro per Sonego, visto che attende il vincente del match tra Lorenzo Musetti ed il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Sonego ha ottenuto moltissimo dal servizio, chiudendo con ben 15 ace e soprattutto vincendo l’80% dei punti quando ha servito la prima ed il 71% con la seconda. Sono stati 38 i vincenti del torinese contro i 23 del portoghese, che invece ha commesso ben 32 errori non forzati contro i 12 dell’azzurro.

Entrambi i tennisti salvano il loro primo turno di servizio da 0-30. Nel quarto gioco Sonego si procura una palla break, ma Faria annulla tutto con un’ottima prima. Il piemontese se ne procura altre due nel sesto gioco e questa volta sulla seconda arriva un brutto errore di dritto di Faria. Sonego conserva il vantaggio e tiene bene il servizio, andando a chiudere il primo set in suo favore per 6-3.

La svolta nel secondo set arriva quasi subito. Faria si procura due palle break nel secondo gioco, ma su entrambe Sonego si affida alla prima e scaccia via il pericolo. Nel game successivo è il piemontese a procurarsi due palle break e Faria manda il dritto fuori. Il piemontese non concede nulla nei propri turni di servizio e conserva il vantaggio. Alla fine al quarto set point (uno nel nono game e tre nel decimo) Sonego chiude sul 6-4 e ha il pieno controllo del match.

Un buon avvio di Sonego anche nel terzo set, con Faria che deve annullare una palla break nel terzo gioco. Il quinto game di Sonego è uno spettacolo, con il piemontese che trova due clamorosi lob vincenti che lo portano a prendersi il break a zero. Faria si concede definitivamente nel settimo gioco, perdendo ancora il servizio dopo l’ennesimo errore di dritto. Con un ace centrale Sonego mette fine ai giochi sul 6-2 e si qualifica per il secondo turno.