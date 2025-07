Soncin alla vigilia di Italia-Inghilterra: “Abbiamo le armi per giocarcela. Potrebbe durare 120 minuti”

Andrea Soncin presenta la semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile che domani sera vedrà opposte Italia ed Inghilterra: in conferenza stampa il commissario tecnico della selezione azzurra ha indicato quali saranno le chiavi tattiche del match.

L’allenatore dell’Italia sa su quali punti battere: “Siamo intenzionate a portare avanti il nostro sogno di raggiungere la finale, arriviamo a questa sfida con coraggio, fiducia e convinzione nei nostri mezzi. Loro sono una squadra molto forte, che gioca in maniera verticale con punte che attaccano bene lo spazio e centrocampiste che invadono con continuità la zona di rifinitura. Dovremo leggere bene i vari momenti del match, siamo convinte di avere le qualità per vincere“.

Discorso emozionale per il tecnico azzurro: “Metteremo in campo tutta la passione che abbiamo perché stiamo vivendo momenti di sport bellissimi. La musica suscita emozioni e ci accompagna sempre, anche durante gli allenamenti. Ci possono essere serenità e concentrazione allo stesso tempo: l’ho capito da quando alleno questo fantastico gruppo, che è riuscito ad accendere la passione degli italiani, un sentimento che le ragazze sentono e riescono a tramutare in energia positiva“.