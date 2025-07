Sollevamento pesi: un’ottima Italia saluta gli Europei Youth & U15 di Madrid

Non può che essere positivo il bilancio della giovanissima spedizione azzurra di sollevamento pesi che, da poche ore, è rientrata da Madrid, Capitale spagnola che ha ospitato negli scorsi giorni i Campionati Europei 2025 riservati alle categorie Youth ed Under 15.

La medaglia d’oro è arrivata grazie al “solito” Christian Di Maria, il quale si è riconfermato in chiave continentale dominando in lungo e in largo nella categoria -52 kg, in cui ha giganteggiato in tutte e due i segmenti guadagnando 98 kg nello strappo, 120 kg nello slancio per il totale di 218 kg.

Bene poi Samuele Di Marzio il quale, nella categoria -79 kg youth, ha conquistato la medaglia d’argento nel totale grazie alla misura di 296 kg (136 kg bronzo di strappo, 160 kg argento di slancio). Altalenante invece per Sara del Bò che, nella +77 kg, si è dovuta accontentare solo dell’argento di strappo, dove ha sollevato 95 kg, non riuscendo poi però purtroppo a completare la prova dello slancio a causa di tre alzate nulle.

Decisamente ottima inoltre Guendalina Catena, in forza nella categoria -58 kg U15, dove ha raccolto un promettente bronzo nello strappo (70 kg) e nel totale (153 kg); da segnalare poi quanto fatto da Ludovica D’Innocenzo, atleta che ha trovato una medaglia d’argento nello strappo maturata grazie ad un’alzata da 85 kg all’ultimo tentativo, per poi chiudere nona nella classifica finale. In luce anche Francesca Mininni, bronzo di slancio nella categoria -44 kg femminile per merito di una performance in cui ha tirato su 67 kg, accomodandosi poi ai piedi della top 3 nel totale.