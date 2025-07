Sollevamento pesi, le entry list preliminari dei Mondiali: 13 azzurri iscritti, mancano alcuni big

Quando mancano circa due mesi e mezzo all’inizio dell’evento, l’IWF ha diramato l’elenco provvisorio dei partecipanti ai Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, in programma a Førde (in Norvegia) dal 2 all’11 ottobre. La rassegna iridata senior rappresenta l’appuntamento più importante della stagione che inaugura il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028.

C’è grande curiosità per quello che sarà il primo Mondiale con le nuove categorie di peso, introdotte dal 1° giugno, in attesa di capire quali saranno gli eventi con in palio le medaglie nella prossima edizione dei Giochi Olimpici. L’Italia deve fare i conti con alcune assenze importanti tra cui Giulia Imperio, Sergio Massidda e Nino Pizzolato, tutti alle prese con un lungo percorso di recupero da problemi fisici.

Ad oggi figurano nell’entry list preliminare della manifestazione 13 azzurri (5 uomini e 8 donne): Mirko Zanni (-71 kg), Oscar Reyes Martinez (-79 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (-88 kg), Lorenzo Tarquini (-94 kg), Simone Karol Abati (-110 kg) al maschile e Celine Ludovica Delia (-53 kg), Noemi Filippazzo e Greta De Riso (-58 kg), Martina Chiacchio e Chiara Piccinno (-63 kg), Giulia Miserendino (-69 kg), Genna Toko Kegne (-77 kg), Sara Dal Bò (-86 kg) in campo femminile più Lucrezia Magistris (-58 kg) come riserva.

Di seguito è possibile consultare le entry list provvisorie di tutte le categorie di peso ai Mondiali di pesistica olimpica 2025.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST PROVVISORIE DEI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI 2025