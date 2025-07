Softball: Italia sconfitta in finale dalla Cechia agli Europei Under 18

Contro la Cechia era arrivata la prima sconfitta dell’Italia agli Europei di softball Under 18, e ancora contro la Cechia giunge l’amarezza del perdere la finale che vale il titolo di categoria. Il punteggio finale dell’atto conclusivo dell’evento che si è tenuto a Pamplona dice 5-10 a sfavore delle azzurre, che pagano, come vedremo, in maniera totale il secondo inning.

Eppure tutto pare iniziare bene: nel primo, difatti, va a segno con un singolo a sinistra Polini, che fa guadagnare a Campioni il punto dell’1-0. Le due, e le compagne, non sanno però che sta per arrivare una sfuriata spaventosa da parte della Cechia.

Un assolo, questo, che porta alle seguenti realizzazioni: singoli di Cervenkova, Holubcova e Jedelska (due da 2 RBI e uno da 1), doppi da 1 di El Ghannam e Pemova, triplo di Rolfesova e sacrificio ancora di Pemova, sempre da 1. Il risultato è un devastante 1-9, che porta a sostituire due volte la pitcher, prima Milano per Silva e poi Squalizza per Milano.

L’Italia cerca subito di ricostruire qualcosa e guadagna due punti con un singolo a sinistra di Giorgia Colino, ma la difesa ceca riesce a reggere sostanzialmente bene la situazione. Nella sesta ripresa arrivano altri singoli di Turci e Campioni, replicati però dalla corsa a casa di Sustrova del 5-10. Nel settimo inning è quasi impossibile pensare di realizzare 5 punti. Infatti non succede, e così è la Cechia che vince.