Softball: il Giappone vince i Mondiali Under 15 a Caronno Pertusella. Italia nona

Si sono conclusi nella giornata di ieri i Mondiali Under 15 di softball organizzati in Italia, e precisamente a Caronno Pertusella. La vittoria è stata appannaggio del Giappone, che ha sconfitto con il punteggio di 4-0 Porto Rico nella finale; il confronto per il 3° posto è andato agli Stati Uniti per 4-0 sul Messico.

Il Giappone ha chiuso il torneo senza perdere una sola partita. Nell’Opening Round 6-2 alle Samoa Americane, 7-0 a Porto Rico, 4-3 all’Italia, 6-0 al Messico e 9-1 alla Spagna. Nel Super Round, invece, 4-0 a Cina Taipei (Taiwan), 3-2 agli USA e 7-0 alla Cechia prima della citata e vittoriosa finale.

L’Italia ha terminato la manifestazione al nono posto. Vittoriosa all’esordio per 12-1 con la Spagna, ha poi tenuto a lungo contro il Giappone pur perdendo 3-4, ma ha poi ceduto per 0-15 a Porto Rico. Dopo la vittoria per 3-0 sulle Samoa Americane è arrivato l’1-2 contro il Messico che ha relegato al Placement Round. In questa fase 0-9 contro il Canada, 9-2 su Singapore e 3-4 contro l’Australia. Il tutto equivale al terzo posto del Placement Round, che idealmente funge da nono assoluto.

Il torneo è stato inaugurato dalla FIBS nel 2023, con la vittoria degli USA sempre nei confronti di Porto Rico. In quell’occasione all’Italia era toccato l’ottavo posto.