Softball: Forlì vede la finale, Bologna cede nelle prime due gare della serie di semifinale

Si completa la prima parte delle serie di semifinale scudetto in Serie A1. A vincere nelle due gare della serie tra Italposa Forlì e Mia Office Blue Girls Bologna è la squadra ospite, vale a dire quella forlivese, che mette a segno un colpo di importantissime proporzioni verso gara-3 al Buscherini di sabato 2 agosto, quando Forlì avrà il primo match point.

Gara-1 finisce 3-0 a favore dell’Italposa, e tutto accade nella prima metà della partita. Intanto Gasparotto finisce per cadere dentro un doppio gioco, ma questo aiuta Moreland già in posizione punto: è 1-0, con Vigna che va in seconda, ma non riesce poi a concludere il giro del diamante. Chi riesce invece a concretizzare qualcosa, nella seconda ripresa, è Giacometti, autrice del fuoricampo che vale il 2-0. Il 3-0 è infine opera di Spiotta, con un singolo al centro che le due Onofri sfruttano: Carlotta per il 3-0, Veronica per la terza base, dalla quale però nulla emergerà. Da rimarcare un’ottima Ilaria Cacciamani al lancio, 5 strikeout per lei.

Gara-2 è qualcosa di ancora migliore per Forlì, che porta a casa sul diamante di Pianoro un 9-3 maturato stavolta nella seconda metà del confronto. Comincia a colpire Giacometti con il fuoricampo da due punti della quarta ripresa, ma è la sesta quella che gira tutto. Doppi di Vigna e Laghi da un punto, ma soprattutto triplo da tre di Lacatena e il gioco è fatto. Di Pancrazio cerca subito la reazione nella parte bassa assieme a Bortolotti (doppio per l’una, singolo per l’altra), ma un singolo di Giacometti e un solo homer di Nolan fissano il risultato dalle reciproche parti.

Questo il calendario delle prossime sfide: detto di gara-3 ed eventuale 4 a Forlì per Forlì-Bologna, a Bollate ci sarà martedì almeno gara-3 tra l’MKF e una Inox Team Saronno che, oltre a essere sotto 2-0 in questa serie, si ritrova pesantemente condizionata dagli infortuni.