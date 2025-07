Softball, Felicia Di Pancrazio: “Obiettivo Los Angeles 2028. La nuova esperienza americana per crescere”

Primo appuntamento stagionale per Strike Zone, il programma su baseball e softball condotto da Michele Cassano e Federico Rossini ed in onda sul canale YouTube di OA Sport. La prima ospite è stata Felicia Di Pancrazio, giovanissima esterna classe 2006 delle Blue Girls Pianoro Softball e protagonista con la Nazionale italiana di softball, con cui ha conquistato il titolo europeo nel 2024. Proprio la cavalcata d’oro è uno dei temi toccati nell’intervista, oltre al sogno di vivere e giocare in America, con l’obiettivo massimo di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Un periodo importante anche fuori dal diamante per la diciannovenne: “Ho affrontato da poche settimane l’esame di Maturità e quindi ho chiuso la fase scuola e sono liberissima per concentrarmi tutta l’estate sullo sport e su me stessa”.

Sulla stagione finora del Blue Girls Pianoro Softball: “Abbiamo già conquistato i playoff ed era il nostro obiettivo principale. L’anno scorso siamo arrivate quarte, uscendo in semifinale contro Bollate, ma quest’anno abbiamo una grandissima squadra e possiamo toglierci soddisfazioni importanti. L’obiettivo della società era anche di creare un importante blocco giovane, di cui ne faccio parte, e sono davvero molto contenta di quello che si è venuto a creare”.

Di Pancrazio è sicuramente un’ottima battitrice: “La battuta è sicuramente uno degli aspetti su cui mi piace focalizzarmi di più durante gli allenamenti. Si tratta di uno degli aspetti mentali e fisici più importanti di questo sport. Può alternare momenti alti di grande felicità, ma anche bassi. Bisogna sempre cercare di uscire anche dai momenti negativi”.

Un campionato italiano che sta crescendo sempre di più ed è nettamente il migliore in Europa: “Guardandomi intorno non penso ci sia un campionato competitivo come quello italiano. Anche chi è arrivato da altri campionati europei ha vissuto decisamente un upgrade nella sua carriera, con il livello che si è decisamente alzato per loro”.

L’esordio con la Nazionale senior nella passata stagione. Un ricordo indelebile: “L’anno scorso è stato il mio primo con la nazionale Senior ed è stato veramente un sogno. Finora avevo vissuto solo l’Under 18 ed aver fatto un salto arrivando in quella Elité è decisamente un sogno. Sono veramente grata per l’occasione che ho avuto“.

Un cammino quello nell’Europeo 2024 culminato poi anche con la medaglia d’oro: “Durante l’Europeo 2024 ero la persona più felice del mondo. Anche solo poter vivere quell’esperienza è stato incredibile e una grande emozione. Inoltre aver segnato un punto anche durante la finale è stato ancora più bello”.

In questa stagione l’obiettivo è fare doppietta all’Europeo, ma la concorrenza aumenta: “L’Europeo dell’anno scorso è stato molto equilibrato. L’Olanda la conosciamo, la Gran Bretagna sta facendo un bel percorso e poi ovviamente c’è la Cechia che sta crescendo sempre di più ed è una migliori nazioni a livello europeo. Ogni anno il livello si sta alzando sempre di più”.

Un quadriennio che ha un unico vero traguardo: “Bisogna essere consapevoli di quello che si vuole raggiungere. In questo quadriennio l’obiettivo è sicuramente quello di raggiungere la qualificazione olimpica. Nel percorso abbiamo l’Europeo, le qualificazioni, i Mondiali ed ogni competizione va affrontata al 100%, perché deve essere un tassello che dovrà portarci a Los Angeles 2028”.

Adesso nel futuro ci sono gli Stati Uniti: “Ho firmato per il college Florida SouthWestern. Ho firmato per un anno e l’obiettivo è di stare lì per due anni. L’obiettivo è proseguire poi anche lo studio in America. Una nuova esperienza che spero mi possa portare a migliorare sia l’aspetto mentale sia quello sportivo. L’America a livello sportivo è un sogno e sto andando li per capire come potrei trovarmi e capire se voglio farlo veramente. Si tratta del sogno che avevo e non farlo poteva essere una perdita personale”.