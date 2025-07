Softball: domenica di scontri salvezza in parità in Serie A1

Si completa oggi la sedicesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 di softball, divisa in maniera sostanzialmente inedita a metà dalle circostanze del calendario. Oggi di scena due sfide salvezza in tutto e per tutto, con Parma che si tiene in corsa per i playout e il trio Collecchio-Castelfranco-Macerata più vicino a salvarsi.

Partiamo da Bologna-Parma. Sul campo di Pianoro la Mia Office viene sorpresa dalle ducali, che partono fortissimo in gara-1 con un 5-1 che nasce da un singolo di Daugherty e uno di Mazzoni (con annesso errore difensivo avversario) e da due doppi ancora di Daugherty (2 punti) e Tagliavini. Il tutto nei primi due inning: in mezzo il punto di Vodickova. Nella quarta ripresa ci provano Brandi e Di Pancrazio con due sacrifici-punto, ma nella sesta arriva un altro doppio di Daugherty. Replica di Bortolotti con un singolo a basi piene, Minarelli segna ancora per il 6-5 nell’ultimo inning, ma per le Blue Girls è tardi. Non lo è, invece, in una gara-2 anche troppo netta, finita 9-0 con tre doppi e tre singoli per la Mia Office e qualche errore difensivo di Parma.

Anche tra Castellana e Collecchio la lotta è davvero importante. In gara-1 fuga immediata delle Thunders, che nel secondo inning sfruttano un doppio di Giacometti e un singolo di Sbrissa per il 2-0. Recupero rabbioso della Bertazzoni con singolo da due punti a basi piene di Ghergolet e altro successivo singolo di Mavilla che vale il 3-2 Castellana. Il 3-3 è ancora di Giacometti su volata di sacrificio, ma è decisiva la sesta ripresa con singoli di Colonna e (da 2 RBI) di Albertin che valgono il definitivo 6-3 Castellana.

Diverso il decorso di gara-2: un 5-2 tutto generato dai primi tre inning delle Thunders: nel primo singolo di Soma, nel secondo arrivano un triplo di Fabbian, un altro singolo di Gregnanin, un secondo triplo di Gamba e una realizzazione della stessa Gamba da lancio pazzo: 5-0. Di Bernardi e Scarna (doppio e singolo rispettivamente) i punti di Collecchio.