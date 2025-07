Softball, Bollate regola Saronno e si porta 2-0 nelle semifinali Scudetto

Parte fortissimo Bollate. La MFK si è portata infatti 2-0 su Saronno in occasione della prima semifinale scudetto valida per il Campionato di Serie A1 2025 di softball, vincendo rispettivamente per 6-3 e 9-0,

Divertente la prima disputa, decisa di fatto tra il secondo e il terzo inning, dove sono arrivati rispettivamente due punti per la Inox e quattro per le vincitrici della Regular Season, brave poi a trovare altri due importanti sigilli al terzo con un fuori campo di Thomas.

Più a senso unico la seconda disputa, terminata appunto 9-0, punteggio maturato soprattutto nella sezione finale della partita, complice i quattro e i tre punti siglati tra sesto e settimo turno.

Domani, domenica 27 luglio, si svolgeranno i primi due incontri che vedranno contrapporsi Forlì e Pianoro.