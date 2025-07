Slittino, cancellata la tappa di Konigssee della Coppa del Mondo. Si cerca una nuova sede

Il Land di Berchtesgaden ha annunciato che la riapertura della pista di ghiaccio artificiale di Königssee sarà posticipata a causa di un danno imprevisto al sistema di refrigerazione. Di conseguenza, la settima tappa della Coppa del Mondo di slittino della stagione olimpica, originariamente prevista dal 23 al 25 gennaio 2026, dovrà quindi essere spostata. Una brutta notizia che arriva nel cuore dell’estate, a diversi mesi dal via della stagione ma che, come detto, appariva inevitabile.

La FIL sta attualmente lavorando per valutare sedi alternative idonee per la settima tappa della stagione. Cos’è successo a Konigssee? Dopo la violenta tempesta del luglio 2021, che aveva causato danni significativi alla storica pista di ghiaccio artificiale, sono in corso i lavori di ricostruzione della struttura. La prima fase avrebbe dovuto consentire le sessioni di allenamento a partire da novembre 2025, con la ripresa completa delle attività entro il 2026. Ricordiamo inoltre che i Campionati del Mondo di slittino si terranno a Berchtesgaden-Königssee per l’ottava volta nel 2028.

“Il nostro obiettivo è individuare al più presto sedi alternative idonee per garantire il regolare proseguimento dell’annata” spiega il direttore sportivo della FIL, Matthias Böhmer.

“Il ritardo è davvero deplorevole. Tutti i lavori di costruzione sono stati eseguiti nei tempi previsti, ma imprevisti problemi tecnici hanno reso necessario questo passaggio. Naturalmente, sosteniamo la decisione. Per la FIL, è importante che tutti i lavori di costruzione vengano eseguiti con la massima qualità e responsabilità” le parole del presidente della FIL, Einars Fogelis.

“È più di una semplice pista: è la mia casa sportiva e quella di tanti bambini, atleti e allenatori. Questo ritardo colpisce in modo particolarmente duro le giovani generazioni e so quante lacrime vengono versate e verranno versate. Sono profondamente dispiaciuto per tutti coloro che erano così entusiasti di poter finalmente tornare a scivolare qui” è amaro il tre volte campione olimpico Felix Loch.