Sinner insegue Alcaraz nella ATP Race, Cobolli può buttarsi nella fischia Finals: gli scenari

Jannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il numero 1 del mondo paga i tre mesi di squalifica che lo hanno costretto a rinunciare alcuni tornei e ha accumulato 4.200 punti (2.000 per il successo agli Australian Open, 1.300 per la finale al Roland Garros, 650 per la finale agli Internazionali d’Italia, 50 per gli ottavi ad Halle e 200 per gli ottavi a Wimbledon).

Il fuoriclasse altoatesino spera chiaramente di incrementare il proprio bottino facendosi strada nel terzo Slam della stagione, dove ora è atteso dal confronto con il bulgaro Grigor Dimitrov prima di un possibile quarto di finale da giocare contro il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Ben Shelton. L’azzurro si trova all’inseguimento dello spagnolo Carlos Alcaraz, che svetta al comando con 6.440 punti ed è atteso dall’ottavo con il russo Andrey Rublev sui sacri prati.

Alle spalle di Jannik Sinner si trovano il tedesco Alexander Zverev (3.230) e il britannico Jack Draper (2.940), entrambi già eliminati a Wimbledon e che rischiano di subire il sorpasso da parte del serbo Novak Djokovic (2.780). Lorenzo Musetti è sesto con 2.610 punti, forte delle semifinali raggiunte a Roma e Parigi, ma è purtroppo stato eliminato al primo turno sull’erba londinese e ora osserva alle sue spalle l’australiano Alex de Minaur (ottavo con 2.035) e lo statunitense Ben Shelton (nono con 2.010).

Ricordiamo che i primi otto classificati si qualificheranno alle ATP Finals, previste a Torino nel mese di novembre. Attenzione a Flavio Cobolli, che approdando agli ottavi di finale a Wimbledon si è issato al 21mo posto con 1.400 punti e in caso di vittoria contro il croato Marin Cilic volerebbe a 1.600 punti e si avvicinerebbe alle posizioni che contano. Se poi dovesse inventarsi la magia contro probabilmente Novak Djokovic allora si parlerebbe di un bottino di 2.000 punti e allora ci potrebbe anche essere un terzo italiano in lizza per le Finals.

ATP RACE (al 6 luglio)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 6.440 (agli ottavi a Wimbledon)

2. Jannik Sinner (Italia) 4.200 (agli ottavi a Wimbledon)

3. Alexander Zverev (Germania) 3.230 (eliminato a Wimbledon)

4. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.940 (eliminato a Wimbledon)

5. Novak Djokovic (Serbia) 2.780 (agli ottavi a Wimbledon)

6. Lorenzo Musetti (Italia) 2.610 (eliminato a Wimbledon)

7. Casper Ruud (Norvegia) 2.075 (assente a Wimbledon)

8. Alex de Minaur (Australia) 2.035 (agli ottavi a Wimbledon)

9. Ben Shelton (USA) 2.010 (agli ottavi a Wimbledon)

10. Tommy Paul (USA) 1.950 (eliminato a Wimbledon)

21. Flavio Cobolli (Italia) 1.400 (agli ottavi a Wimbledon)