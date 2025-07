Sinner ha rischiato l’eliminazione a Wimbledon: eguagliati i punti del 2024, condizioni fisiche da valutare verso Shelton

Jannik Sinner con l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon 2025 eguaglia il risultato ottenuto nel 2024: l’azzurro ha recuperato i 400 punti che scarterà lunedì 13 luglio ed ora potrà soltanto guadagnarne, a partire dal match contro lo statunitense Ben Shelton.

A Wimbledon, infatti, Alcaraz vinse lo scorso anno, mentre Sinner uscì ai quarti: l’azzurro è già certo di lasciare Londra da numero 1 del mondo, anche se sarà da vedere con quale margine sull’iberico. Alcaraz al massimo potrà tornare a quota 9300, mentre Sinner si potrebbe spingere fino a quota 12030.

Entrambi i tennisti finora hanno incamerato, come detto, 400 punti sull’erba londinese, quindi Sinner potrebbe guadagnare punti rispetto alla classifica del 30 giugno vincendo almeno un altro incontro ed avanzando alle semifinali, mentre Alcaraz potrà al massimo pareggiare i conti vincendo il torneo britannico.

Resta da vedere in quali condizioni fisiche Sinner si presenterà al match con Shelton dopo il problema accusato quest’oggi al gomito destro contro Dimitrov, mentre Alcaraz già domani tornerà in campo contro Norrie: in caso di vittoria dello spagnolo, tornerà in top 40 nel ranking ATP Lorenzo Sonego.

RANKING ATP UFFICIALE AL 30 GIUGNO

1 Jannik Sinner 10430

2 Carlos Alcaraz 9300

RANKING ATP LIVE AL 7 LUGLIO

1 Jannik Sinner 10430 (scarta i 400 punti del 2024, ne ha conquistati 400, può arrivare a 12030)

2 Carlos Alcaraz 7700 (scarta i 2000 punti del 2024, ne ha conquistati 400, può arrivare a 9300)

RACE ATP AL 7 LUGLIO

1 Carlos Alcaraz 6640

2 Jannik Sinner 4400