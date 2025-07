Sinner fa meglio di Federer nel 2004 ed eguaglia il record di Kodes: come finirono quei due tornei

Jannik Sinner è pronto a godersi la domenica di metà torneo di Wimbledon, la cosiddetta “middle sunday”. Una giornata nella quale il numero 1 del mondo potrà allenarsi con tranquillità e prepararsi al meglio in vista del suo match degli ottavi di finale, in programma domani, contro Grigor Dimitrov. Per il momento il percorso del fuoriclasse altoatesino ha assomigliato molto da vicino ad una sinfonia ai Championships. Tre match senza storia, nei quali non ha lasciato il minimo scampo ai rivali.

In successione. Match d’esordio contro Lorenzo Nardi chiuso con il punteggio di 6-4 6-3 6-0. Secondo turno contro l’australiano Aleksandar Vukic. Punteggio di 6-1 6-1 6-3. Terzo impegno contro lo spagnolo Pedro Martinez. Risultato. 6-1 6-3 6-1. Un andamento che ha dell’incredibile. Anzi, dello storico. Facendo la somma dei giochi lasciati per strada, infatti, Jannik Sinner ha, fino ad ora, concesso solamente 17 game ai rivali. Un dato eclatante, che va a ritoccare un primato che sembrava imbattibile.

Bisogna tirare in ballo l’edizione 2004 di Roger Federer per trovare qualcosa di simile. Lo svizzero, infatti, nel percorso del suo secondo titolo a Wimbledon, infatti, aveva chiuso la prima settimana sull’erba inglese con 19 giochi lasciati nei primi tre turni. Andiamo a ripercorrere il percorso del fuoriclasse di Basilea. Al primo turno aveva avuto la meglio della wild card di casa Alex Bogdanovic con il punteggio di 6-3 6-3 6-0. Al secondo turno passeggiata contro il colombiano Alejandro Falla (6-1 6-2 6-0), quindi al terzo turno si era sbarazzato dello svedese Thomas Johansson con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. In finale, poi, arriverà il successo su Andy Roddick.

Un primato, quello di Jannik Sinner, che fa davvero stropicciare gli occhi e che fa ben sperare in vista della seconda settimana a Church Road. Roger Federer, infatti, vinse l’edizione 2004 del torneo più illustre del mondo e la speranza è che domenica 13 luglio possa arrivare il primo trionfo del nostro portacolori a Wimbledon. Però, bisogna fare attenzione. Con questi 17 giochi persi nei primi 3 match, il numero 1 del mondo non solo ha fatto meglio di Federer, ma ha anche pareggiato il record assoluto del torneo.

Nel lontano 1972, infatti, Jan Kodes aveva completato i primi 3 incontri con il medesimo score. Ma, la cosa più incredibile, è che il ceco in questo percorso aveva addirittura perso un set. Al primo turno, infatti, aveva superato il cileno Patricio Rodriguez con il punteggio di 6-1 4-6 6-1 6-1, quindi al secondo turno si era liberato dello statunitense George “Butch” Seewagen con un secco 6-0 6-1 6-2 prima di fare lo stesso con un altro statunitense, Dan Bleckinger con il punteggio di 6-0 6-3 6-2. Il cammino del ceco, tuttavia, si era interrotto in semifinale contro il numero 1 del seeding Stan Smith (6-3 4-6 1-6 5-7). Una eventualità che, sicuramente, non auguriamo a Jannik Sinner. Meglio ricalcare quanto fatto da Roger Federer nel 2004…