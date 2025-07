Sinner-Djokovic, ufficiale l’orario della semifinale! Dove vederla in tv e streaming

Domani, venerdì 11 luglio, Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno nella seconda semifinale di Wimbledon 2025. Sull’erba del Centre Court il n.1 del mondo andrà a caccia della prima qualificazione alla finale di questo Slam, affrontando chi è stato in grado di conquistare il titolo in ben sette circostanze. Una sfida tanto attesa, che si preannuncia vibrante.

Sinner arriva all’appuntamento dopo aver affrontato un percorso particolare. Nei primi match poche difficoltà e poi negli ottavi di finale l’incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov. L’altoatesino andato in grande difficoltà, anche per un colpo preso al gomito nelle primissime battute del confronto, ma concluso anzitempo nel terzo set quando Dimitrov era avanti 2 set a 0 per il ritiro di quest’ultimo a causa di uno strappo al pettorale.

Un esito incredibile e per Jannik anche la preoccupazione per il suo braccio. Dubbi e perplessità dissipati al cospetto di Ben Shelton, sciorinando una grande prestazione. La sfida contro Nole è una Classica: Jannik avanti 5-4 e vincitore degli ultimi quattro incontri, ma a Wimbledon ha perso entrambi i precedenti (quarti di finale del 2022 e semifinale del 2023).

La partita tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per le semifinali di Wimbledon 2025, andrà in scena domani e sarà preceduta dall’altro penultimo atto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’americano Taylor Fritz, il cui è inizio è previsto sul Centrale dalle 14.30 italiane. La copertura televisiva del match sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

SINNER-DJOKOVIC SEMIFINALE WIMBLEDON 2025

Venerdì 11 luglio (orari italiani)

CENTRE COURT – Inizio 14.30

1. Prima semifinale

Taylor Fritz (USA) [5] v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

2. Seconda semifinale

Jannik Sinner (ITA) [1] v Novak Djokovic (SRB) [6]

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC SEMIFINALE WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport