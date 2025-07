Sinner-Dimitrov rimandata a domani? Ipotesi da non scartare: l’orario limite entro cui deve terminare

Il tempo incombe. Jannik Sinner affronterà nel terzo e ultimo match sul campo centrale di Wimbledon il bulgaro Grigor Dimitrov, negli ottavi di finale dei Championships, e si augura di raggiungere nei quarti di finale Flavio Cobolli, capace di imporsi contro il croato Marin Cilic e di raggiungere per la prima volta in carriera questo turno in uno Slam.

Sinner, però, dovrà attendere il termine di due match, ovvero la sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il serbo Novak Djokovic e il confronto del singolare femminile tra l’americana Emma Navarro e la russa Mirra Andreeva. Un’attesa che potrebbe rivelarsi infinita, specialmente per lo sviluppo che sta avendo la sfida tra Nole e l’aussie sul Centrale di Londra.

In questo momento, si è in una situazione di un set pari: il primo parziale è stato vinto nettamente da de Minau 6-1 e nel secondo c’è stata la reazione di Djokovic, vittorioso col punteggio di 6-4. Vedremo se questo incontro si trasformerà in una specie di maratona, tale per cui l’inizio della partita di Jannik contro il bulgaro possa iniziare più tardi del previsto.

C’è la possibilità di un rinvio a domani? È improbabile, ma la situazione va comunque considerata. Per quale motivo? Questo Major non prevede sessioni serali regolari come gli altri (Australian Open, Roland Garros e US Open). Ci sono però delle precisazioni da fare. Il gioco ha inizio alle ore 11:00 locali (le 12:00 italiane) sui campi esterni, mentre alle 13:30 locali (14:30 italiane) sul Centre Court.

Vige il coprifuoco: le partite devono concludersi entro le 23:00 locali (00:00 italiane) per regolamento del quartiere e restrizioni di licenza. Questo cosa significa? Nessun incontro può iniziare dopo le 22:20 circa locali (23:20 italiane).

Pertanto, se anche la sfida tra Andreeva e Navarro dovesse andare per le lunghe, Sinner potrebbe anche iniziare nella prima serata londinese e, in caso di match equilibrato con Dimitrov, non è detto che tutto vada in archivio entro oggi.