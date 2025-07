Sinner, Cobolli e Sonego possono approdare insieme ai quarti a Wimbledon? Prospettive e precedenti

Tre italiani si sono qualificati agli ottavi di finale a Wimbledon: per la prima volta nella storia tre tennisti del Bel Paese si sono meritati l’ingresso tra i migliori sedici sui sacri prati, facendo sognare gli appassionati nel terzo Slam della stagione. Jannik Sinner ha rispettato agevolmente il pronostico, concedendo soltanto 17 game nelle tre sfide contro Nardi, Vukic e Partinez; Lorenzo Sonego ha superato due maratone contro Basilashvili e Nakashima; Flavio Cobolli ha firmato il grande colpaccio contro il ceco Jakub Mensik.

I tre tenori possono approdare insieme ai quarti sull’erba londinese, scrivendo una nuova pagina di storia del tennis tricolore? La missione è indubbiamente molto complicata e firmare la tripletta sarà molto difficile. Sinner partirà con i favori del pronostico contro il bulgaro Grigor Dimitrov: il numero 1 del mondo ha indubbiamente maggiore qualità del numero 21 del ranking ATP, contro cui conduce per 4-1 nei precedenti (l’ultimo lo scorso anno ai quarti di finale del Roland Garros).

Flavio Cobolli sta attraversando uno stato di forma eccezionale, è entrato virtualmente nella top-20 della graduatoria internazionale ed è ora atteso dal croato Marin Cilic, 36enne Campione Slam, visto che ha vinto gli US Open nel 2014 e ha inoltre raggiunto la finale proprio a Wimbledon nel 2017 e agli Australian Open nel 2018. Il romano ha i mezzi per regalarsi il potenziale quarto di finale contro Djokovic, ma il balcanico è in eccellente forma e ha battuto il britannico Jack Draper (numero 4 del mondo).

Il confronto sarà una rivincita visto che i due giocatori si sono affrontati lo scorso 27 maggio al primo turno del Roland Garros: il nostro portacolori si impose con un perentorio 6-2, 6-1, 6-3 e raggiunse il terzo turno, dove dovette arrendersi al tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo). Flavio Cobolli ha vinto entrambi i precedenti giocati contro Cilic: oltre a quello del Roland Garros, si impose anche per 6-4, 6-3 nei sedicesimi di finale di Umago nel 2023.

Il compito più arduo spetta a Lorenzo Sonego, perché è affaticato da due maratone e perché di fronte si troverà quello che è stato un tabù nel 2025: lo statunitense Ben Shelton, che ha prevalso nei due incroci Slam andati in scena nel corso di questa stagione. Agli Australian Open il piemontese si è arreso ai quarti di finale con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6(4), mentre al Roland Garros ha perso al primo turno con il riscontro di 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-3.

Un precedente a livello Slam ha sorriso al 30enne: al debutto nel Roland Garros 2023 ebbe la meglio per 6-4, 3-6, 6-3, 6-3. Nel complesso si parla di un 4-1 in favore del 22enne, che festeggiò anche ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati per 7-6(5), 3-6, 7-5. Sinner dovrà confermare il pronostico, Sonego dovrà sovvertirlo, Cobolli può farcela: un due su tre sarebbe eccellente per l’Italia, ma non si vuole smettere di sognare.